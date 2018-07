A diez años del famoso "mi voto no es positivo", de Julio Cobos, se reunió la Mesa de Enlace y recordó la maratónica jornada en el Senado, tras la votación de la resolución 125, con la que el gobierno de Cristina Kirchner buscaba elevar las retenciones a los productos del campo. Pasó el tiempo, y los dirigentes rurales coinciden en que "las retenciones son un castigo a la producción".

En el predio que la Sociedad Rural Argentina (SRA) tiene en Palermo, se reunieron los actuales dirigentes de la Mesa de Enlace y los "históricos". En el acto conmemorativo, en el que también realizaron la previa de su 132a Exposición Nacional, el ex titular de Coninagro, Carlos Garetto, disparó: "Si a 10 años seguimos hablando de retenciones, es que algunos políticos del oficialismo y oposición no han aprendido nada. Las retenciones son un castigo a la producción".

"El campo no pide ayuda ni subsidios, sólo que lo dejen producir", resumió Luciano Miguens, ex presidente de la SRA. En la misma línea se pronunció Hugo Biolcati, quien también estuvo al frente de la Sociedad Rural: "Que los funcionarios se escuchen, que recuerden lo que decían hace pocos años contra las retenciones. Y que no hablen de renta extraordinaria en un año con sequías, y precios que bajaron a la mitad".

El actual miembro de la Mesa de Enlace, Carlos Iannizzotto (Coninagro) apuntó que "no podemos seguir con más impuestos o ir para atrás con las retenciones. Las economías regionales necesitan menos impuestos".

Eduardo Buzzi, quien en abril de 2008 organizó un "paro patronal", le pidió al gobierno que "no rompa el contrato que tiene con la producción agropecuaria". Su par, el actual presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, destacó su "reconocimiento a los miles de ciudadanos anónimos que hicieron posible lo sucedido el 17 de julio de 2008".

El más duro con Cambiemos fue Mario Llambías, ex líder de Confederaciones Rurales Argentinas: "Debería darles vergüenza tener dinero afuera porque quiere decir que no confían en este país".