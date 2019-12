Por Jorge Cicuttin

Fue un día de violencia, represión y muerte. El 20 de diciembre del 2001, un presidente -Fernando De la Rúa-, preparaba su renuncia en la Casa Rosada y se iba en helicóptero, cerrando una jornada en la que hubo más de 30 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.

El centro de la Ciudad de Buenos Aires parecía un territorio en guerra. Los manifestantes eran reprimidos por una policía que les disparaba -tanto con gases lacrimógenos, como con balas-, y los atropellaba con sus caballos. Los patrulleros cruzaban las calles a toda velocidad llevando detenidos a destinos inciertos.

En uno de esos patrulleros, iba un joven de 25 años, al que un grupo de integrantes de la Federal había “levantado” en Plaza de Mayo y lo golpeaba, picaneaba y amenazaba de muerte, sin “blanquear” su detención.

El joven salvó su vida porque, “entretenido” con golpearlo, el policía que manejaba el móvil hizo una mala maniobra y chocó un taxi. Herido, el prisionero fue llevado al hospital Argerich, donde los médicos impidieron que los policías se lo llevaran y dieron aviso a sus compañeros del sindicato de judiciales. Eso le salvó la vida.

Ese joven detenido se llamaba Eduardo “Wado” de Pedro. El choque ocurrió en una dirección que entonces no significaba mucho políticamente. Fue en la calle México al 300. Allí tuvo sus oficinas de campaña Alberto Fernández, allí comenzó a delinear su gobierno después de su contundente victoria en las PASO, allí comenzó a pensar en Wado de Pedro como integrante del gabinete.