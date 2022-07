El ex ministro de Educación Esteban Bullrich publicó a través de sus redes sociales un sentido mensaje dedicado a su hija Margarita, quien debutó en el programa de TV "La Voz Argentina" y logró quedar en la audición.

La joven de 18 años realizó una prueba a ciegas frente al jurado conformdo por Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner, Ricardo Montaner, y Soledad Pastorutti, entre quienes escogió finalmente para formar parte de su equipo a los hermanos Montaner.

Al costado del escenario se encontraban alentándola su mamá, María Eugenia Sequeiros, su hermana Luz, y su padre, Esteban Bullrich, quien no pudo contener el llanto al escuchar a la joven interpretar un tema de Patricia Sosa.

"Duro es el camino y sé que no es fácil...", señala una frase de la canción, que es representativa para la familia por la pelea que lleva adelante Bullrich contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con la que fue diagnosticado en abril del año pasado.

El mensaje de Esteban Bullrich para su hija.

"Orgulloso de ver la mujer en que te convertiste, @marga.bullrich.

Como hasta ahora, seguí tu corazón y ponelo en todo lo que hagas, no te vas a equivocar. Te amo", escribió en una publicación de Instagram Bullrich, junto a un video de su hija de pequeña cantando.

Por su parte, Margarita contó que le compuso una canción a su papá y que espera poder grabarla pronto para compartirla.

"Al principio no tenía idea de cómo seguir adelante, pero ver a mi papá haciendo una fundación y un centro de atención para pacientes con ELA y otras enfermedades que no se conocen tanto, para mí es un mensaje súper esperanzador y me parece enorme. Él podría estar tirado en la cama, que de hecho sería lo más lógico porque le cuesta mucho hacer cosas, y sin embargo está haciendo de todo para que haya un centro con la fundación, que se done dinero para la causa, dirige las charlas de concientización", destacó sobre su padre.