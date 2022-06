El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas fue citado como testigo para el próximo viernes en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Se trata de una obra clave para incrementar el transporte de gas desde el yacimiento Vaca Muerta, situado en el sur del país.



La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien además levantó el secreto de sumario relacionado con el expediente y ordenó nuevas medidas de prueba, informaron este martes fuentes judiciales.



Kulfas deberá presentarse el viernes, a las 10, en los tribunales federales de Retiro para declarar bajo juramento de verdad.

Rafecas, además, citó como testigo al ex titular de la Unidad Ejecutora de la obra Antonio Pronsato. Este ex funcionario deberá presentarse el lunes próximo, a las 12.



Asimismo, el martes de la semana venidera se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta: Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral. En ese encuentro, expertos de esas compañías tendrán que explicar al Juzgado los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto.



Por último, el magistrado envió una nueva orden de presentación a la ex IEASA (ahora nuevamente ENARSA) en busca de información complementaria vinculada a otra licitación para la compra de caños de tuberías, precisaron las fuentes.

El juez había recibido este lunes de esa empresa estatal copias digitales de la licitación para el gasoducto Néstor Kirchner, que recién comienza, y que quedó bajo estudio del magistrado.

¿Cómo empezó la causa?



Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información "off the record" que tuvo al parecer origen en el ministerio que comandó Kulfas, sobre supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.



El sábado último la ex IEASA criticó el contenido del "off" al considerarlo "una nota carente de conocimiento técnico", al tiempo que negó que se haya armado "un pliego de licitación a la medida de Techint", por requerir una chapa con 33 milímetros de espesor y no de 31.



Según las fuentes judiciales, ése será uno de los principales puntos en torno al cual el martes próximo girará la audiencia con expertos de las empresas convocadas ahora por el Juzgado.

¿Qué dijo el Grupo Techint sobre el contenido del "off de record"?

Al mismo tiempo que se conocían las citaciones de la Justicia, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, aseguró que no hubo "direccionamiento ni corrupción" en la adjudicación, al exponer en las jornadas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se desarrollaron en el hotel Sheraton de Retiro con motivo de la celebración de los 20 años de esa entidad.