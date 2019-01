Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Al presidente Mauricio Macri no le gustó nada que criticaran el descanso que se tomó en el Sur. "No sé por qué lo hacen", le dijo a una radio que lo entrevistó. Además agregó textualmente: "Este es el trabajo más intenso que he tenido en mi vida y se necesita reponer energía". Un signo de interrogación recorrió varios sectores del país y un silencio sepulcral coronó esa frase. Mejor seguir, ¿verdad? El gobernante regresará de reponer energías el 17 de este mes. Antes va a conocer al nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien lo recibirá el 16 en Brasilia. Hay mucha expectativa por este encuentro, debido a que el pensamiento del flamante mandatario del país hermano no coincide mucho con el del argentino, "pero buscarán limarse algunos problemas", declaró una voz en la Casa Rosada. Mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, para ser más precisos en Balcarce 50, un hombre joven se convirtió en "presidente interino" y está encabezando todas las reuniones de ministros. Es Marcos Peña, quien, ya en Presidencia o en el saloncito que le presta Macri en Olivos, se reúne constantemente con el ecuatoriano Jaime Durán Barba para evaluar cómo evoluciona la imagen del ingeniero Presidente para las próximas elecciones. Subió un poco, casi dos puntos, según un relevamiento reciente. Pero también creció Cristina Fernández de Kirchner (quien ya fue presidenta) en casi dos puntos. "Están parejos", dicen todos, pero los que son "los ojos del mandatario" auguran un triunfo en segunda vuelta del que también fuera presidente de Boca Juniors. Hay más detalles para "este boletín".

Desagradable sorpresa

Muy poco ruidoso fue el fin de año. La situación económica no permite darse gustos que en otra época, ante el advenimiento del nuevo año, se advertían en los hogares argentinos. Hubo calma, quizá tensa pero calma al fin. Sin embargo alguien -no se sabe quién o quiénes- destapó la olla de un hecho sumamente desagradable. Todos los altos funcionarios del Estado, desde el Presidente hasta los secretarios, pasando por los ministros, se aumentaron un 25% los sueldos. Dijeron que éstos se habían congelado hace tiempo y por eso el decreto que se publicó en el Boletín Oficial. Increíble. Y por más argumentos que se quieran dar, no pueden satisfacer a nadie, ya que se incrementan un 25% y a los laburantes (a través de palabras y escritos) les exigen que "de aquí en más las paritarias no excedan el 23%". Además, anunciar el incremento justo a fin de año, cuando a los jubilados no les dieron un solo peso, parece ofensivo. O estamos equivocados al registrar esta noticia o falla algo en la cabeza de algunos. En la puerta del Ministerio de Desarrollo Social un grupo de jubilados pegó el grito: "No hay derecho a burlarse de la gente, ¿por qué no donan ese 25% a los jubilados?". Esperan respuesta.

Tiende a confirmarse

En sus vacaciones, el Presidente repasó su agenda plagada de anotaciones y entrevistas "preparadas" y "a preparar". Hay dos que tienden a confirmarse: con los empresarios y con los dirigentes gremiales. Los primeros fueron criticados hace algunas horas por Macri en declaraciones a una radio y hubo algunos llamados a Buenos Aires para que Peña prepare un encuentro rápido y decisivo en cuanto a parar la remarcación de precios. Dicen (es una versión captada por Crónica) que se indignó muchísimo por la forma en que "corren la coma" en los precios de artículos necesarios en la canasta familiar. Al mismo tiempo, le solicitó a su jefe de gabinete un diálogo con sindicalistas de diferentes agrupaciones. "Quiere explicar cosas", dijeron algunos voceros que, de vez en cuando, se cruzan con los periodistas en la Casa Rosada. Se aguarda el regreso del mandatario.

"Mi familia también"

En este espacio de Breves y Sabrosas aparecen cosas insólitas y otras que no lo son. Hay que publicarlas evitando excesos en las palabras. Por eso resulta cansador (dicen los hombres y mujeres de la oposición) que se siga mencionando aquello de que "los últimos 70 años el país viene sufriendo bla, bla, bla, bla". No es la verdad. De 1945 a 1955 el pueblo en general vivió "los mejores momentos de su vida", remarcan los peronistas históricos y otros que son nuevos, refiriéndose al primer gobierno de Juan Domingo Perón.

"Parece que este gobierno deseara que nunca más se mencione a un gobierno justicialista", añaden. En una palabra, que "a Perón se lo ignore". Las voces se unen para responder: "Eso es muy difícil". Seguimos. En su villa de descanso, el Presidente, en reuniones con colaboradores de Cambiemos, destacó que "la Justicia de ahora es otra. Nadie va a quedar impune". Y remató: "Si mi familia tiene que dar cuenta, debe presentarse de inmediato". Cuidado, papá Franco y afines. Un cartel pegado en el frente de la Casa Rosada dice: "2019". Con colores rojos y blancos, se parece mucho a los del radicalismo, y los memoriosos recuerdan otro letrero muy parecido cuando asumió Raúl Alfonsín, en 1983: "Adelante, radicales". Grandes reparaciones en el segundo piso de Balcarce 50. Están modificando el comedor y otros sectores. Lo dispuso la Secretaría General de la Presidencia. Un núcleo de jubilados llegó hasta las puertas de la ministra Carolina Stanley y dejó un suplicante pedido: "Basta de aumentar la luz, el gas, el agua y el transporte. Pídale al Presidente que congele por lo menos un año este verdadero asesinato al bolsillo popular". Dicen que a la dama le impactó emocionalmente el pedido. Terminó el bloque.

Pistola en mano

Antes de decidir por su cuenta, Patricia Bullrich se reunió con todo el gabinete del Ministerio de Seguridad. Después de un prolijo estudio, se comunicó con el Presidente y pidió la autorización respectiva. Macri dio el "okey" contundente. ¿Para qué? Bueno, ya se hizo público: se comprarán pistolas eléctricas para combatir la delincuencia. Son de marca Taser y se las emplea desde hace tiempo en los Estados Unidos, Francia y China. La licitación alcanza a tres millones de dólares. Cuando era jefe de gobierno porteño, Macri quiso comprarlas, pero no recibió la autorización correspondiente. Ahora sí. Cuando regrese de sus vacaciones, el Presidente, según se supo, convocará a todos los organismos de seguridad para resolver detalles, formas y el reequipamiento con tales elementos a todas las fuerzas. Volveremos en siete días. Buena semana.