El comienzo de las clases presenciales en la cudad de Buenos Aires no se dará de modo completo, ya que la secretaria general de Ademys, uno de los gremios docentes porteños, Mariana Scayola, ratificó la relización de un paro de actividades por 72 horas a partir de mañana, por considerar que "no están garantizadas las condiciones sanitarias" en los colegios porteños, al tiempo que reclamó un salario mínimo de "55.000 pesos" para los trabajadores del sector.

"En lo que hace al comienzo de las clases, nosotros estamos arrancando con una medida de fuerza de 72 horas, miércoles, jueves y viernes de esta semana, porque entendemos que tal como la está planteando el Gobierno porteño, es una vuelta a la presencialidad que no garantiza las condiciones sanitarias ni para los estudiantes ni para los docentes", sostuvo Scayola.



En ese sentido, la dirigente estimó que el inicio de clases presenciales dispuesto para mañana "será complicado, tanto por lo sanitario, pero además, con un reclamo salarial" por parte de la Asociación Docente Ademys, ex Asociación de Enseñanza Media y Superior.

El gremio pide "que el salario mínimo de los docentes en CABA no sea menor a los 55.000 pesos, en línea con lo que cuesta una canasta mínima de alimentos", precisó Scayola.



La decisión de efectuar esta medida de fuerza se tomó la semana pasada en una asamblea, luego que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentara el protocolo final para la vuelta a las clases presenciales mañana, que entre otras medidas estableció un regreso escalonado cada 10 minutos y las burbujas por grado, sala, curso o año.



"No están dadas las condiciones para un retorno seguro como se publicita; por el contrario, de hecho, se deslinda en cada escuela la responsabilidad de la aplicación de los protocolos lo cual ampliará la desigualdad educativa ya que no tienen los mismos recursos todas ellas", concluyó la dirigente gremial.

Días atrás, la ministra de Educación porreña, Soledad Acuña, fue consultada por esta medida de fuerza, a lo que contestó:: “La decisión de Ademys fue en una asamblea de 400 docentes, es un grupo pequeño que grita muy fuerte pero no representa a la mayoría de los docentes”.

"Regreso cuidado y gradual"

Por otra parte, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera), Sonia Alesso, pidió que el inicio del ciclo lectivo 2021 "sea un regreso cuidado y gradual", en el que los alumnos estén "protegidos y seguros en las aulas" y los docentes "con condiciones de trabajo dignas".



En declarciones a la radio AM750, Alesso planteó que "la preocupación que nosotros tenemos en varias jurisdicciones, no solo en la Capital Federal, es que haya un regreso (a las clases) cuidado y, gradual, en el que las niñas, los niños y los jóvenes estén protegidos y seguros en las aulas, y los docentes cuenten con condiciones de trabajo dignas, en edificios escolares seguros".

La titular de Ctera agregó que esas condiciones "deberían abordarse en cada jurisdicción del país previo al inicio del ciclo lectivo" y puso el foco en la Ciudad de Buenos Aires, donde según aseguró "no se está cumpliendo el protocolo que se aprobó la semana pasada en el marco del Consejo Federal de Educación".

La titular de Ctera destacó que "lo que se aprobó el viernes en el Consejo Federal de ministros da un marco nacional para plantear un regreso gradual y seguro a las aulas" y remarcó que cómo lograr el cumplimiento de esas condiciones es "lo que deben discutir en cada provincia los gremios".

Paritaria nacional docente

Los cinco sindicatos docentes con representación nacional reclamarán el jueves próximo un aumento salarial que supere el 29% para equiparar el proceso inflacionario, en el marco de la convocatoria a la Paritaria Federal Educativa 2021 lanzada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



Em ese sentido, Trotta señaló que las próximas paritarias darán inicio a "una recomposición (salarial) frente a la pérdida que (los trabajadores del sector) tuvieron en la gestión de Mauricio Macri y por la pandemia".



De la paritaria nacional del sector docente participan la Ctera, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop, docentes privados), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).



A modo de aproximación inicial a los debates, los dirigentes de los cinco gremios mantuvieron en los últimos días varios encuentros con el titular de la cartera educativa.