En una línea muy similar a la planteada hace casi un año, cuando propuso públicamente hacer "una gran interna opositora" en las PASO de la provincia de Buenos Aires para luego competir de forma unificada contra el Frente de Todos en la elección general, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, le abrió la puerta ahora a una eventual alianza con Juntos por el Cambio (JxC) de cara a 2023,

Sin embargo, el economista liberal supeditó ese eventual acuerdo a dejar establecido previamente "un programa de reformas que sea presentado ante la sociedad".

En declaraciones a Radio Rivadavia, Espert expresó que "si hacemos una gran alianza contra el kirchnerismo, con una columna vertebral basada en un programa, yo estoy dispuesto a conversar". Argumentó en tal sentido que eso evitaría que fuese "una alianza simplemente antikirchnerista como hizo Cambiemos en 2015".

El líder de Avanza Libertad planteó que "si nos ponemos de acuerdo en un programa de gobierno que sea clarito en lo que le prometemos a la sociedad, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar".

El legislador nacional comentó además que se ha reunido con los ex presidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde, y con los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. “Con Duhalde, con Macri, con Ritondo y con María Eugenia Vidal me reuní porque me querían conocer”, resaltó.

Posteriormente, indicó que también analiza la posibilidad de competir para gobernador de la provincial de Buenos Aires. “Si se adelantan las elecciones de la provincia de Buenos Aires, podría evaluar ser candidato a gobernador, porque nací, vivo e hice una gran elección ahí en el 21”, aseveró.

Cabe recordar que, en las elecciones presidenciales de 2019, Espert no tuvo una buena experiencia ya que, a poco del cierre de la presentación de partidos y alianzas electorales, desde JxC se llevaron al partido UNIR, cuyo líder es el actual diputado nacional Alberto Asseff, Esto puso en duda por unas horas la chance de Espert de presentarse, lo cual finalmente pudo hacer, pero en el medio hubo durísimos cruces de declaraciones entre el economista y dirigentes de la coalición que en ese momento encabezó Mauricio Macri.

En el tractorazo

El último fin de semana, Espert se sumó al tractorazo del campo en contra del Gobierno nacional, al igual que hicieron referentes del PRO y de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, entre otros. El economista fue saludado por muchos de los manifestantes y fue requerido para numerosas seilfies.

Aunque no fue una actividad convocada por agrupaciones partidarias, la presencia de esos dirigentes y las consignas de las personas movilizadas -coincidentes en muchos casos con las de fuerzas opositoras identificadas con el liberalismo- inevitablemente llevan a asociar esa marcha con una suerte de acto de campaña. Fue en ese sentido que reaccionó el Gobierno nacional, al comentar la manifestación del sábado.