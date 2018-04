Por Luciano Bugner

@lucianobugner

Si un sector puso el grito en el cielo por la reforma laboral fue el mundo sindical. O parte de él.En comunicación con Crónica, Agustín Amicone (calzado) resumió: "Primero quiero trabajo. Después discutimos cualquier cambio". Es que su rubro perdió, en los últimos dos años, más de 6.000 puestos de trabajo.

"No sé si la reforma que enviaron al Congreso tiene que ver con lo que se trató con la CGT el año pasado. No vimos ningún proyecto", agregó Amicone, quien solicitó "regular las importaciones". Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, dijo que "los tres puntos enviados al Congreso (blanqueo, pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica) son los que menos conflictos traerían" ya que "la CGT acordó".

De todas maneras, el referente de la Juventud Sindical tiene sus dudas porque "el Gobierno no cumple con su palabra" y recordó que "mientras nos distraían con la laboral, metieron la previsional, y nos habían dicho que toda reforma se iba a tratar con los trabajadores. Por eso no hay confianza".

Marcelo Peretta, sindicalista que representa al sector de Farmacia y Bioquímica, también dialogó con este medio y desglosó los puntos enviados al recinto por Cambiemos. "La agencia de tecnología sanitaria beneficia a las obras sociales. Yo creo que habría que hacerla pero en un proyecto independiente".

Sobre el blanqueo subrayó que "no va a resultar porque es repetir la historia, y además desestimula a los que hicieron bien la tarea. Esto no es un beneficio para el trabajador, y encima habrá disminución del trabajo registrado". Y por último, para Peretta, "la capacitación es necesaria pero en el lugar del trabajo ya está regulada. Por eso esto no debería llamarse reforma".