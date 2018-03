El diputado nacional y jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot estuvo hablando en el noticiero conducido por Antonio Laje por más de media hora sin saber que habían vuelto del corte.



En un momento de la entrevista, Massot increpó al camarógrafo: "Che, éste me esta filmando", a lo que un periodista contesta: "Estamos al aire, eh". Inmediatamente, se nota en la cara del diputado la incómoda situación.



"Siempre estuvimos al aire. Claro que sí", replicó Laje, a lo que Massot cuestionó: "¿Pero cuándo fuiste al corte antes?".



Entre las declaraciones más picantes, se destacó: "Nosotros nos podemos quedar seis años más, diez años más. Después de nosotros va a venir el Partido Justicialista reciclado".



Massot también habló de la situación económica y reconoció como "problema real" que a la gente no le alcanza a fin de mes.



"Es innegable que a mucha gente le debe estar costando cambiar el colegio o la obra social. No va a persistir en el tiempo, va a persistir hasta el momento donde tengamos que ajustar los precios relativos, es lógico que hasta mayo", detalló.





Más tarde, el diputado tuiteó sobre la situación: "Gracioso momento en @AmericaTV con @lajeantonio y @rindart. Hay que saber reírse de uno mismo y de estas reacciones espontáneas. Afortunadamente, ya no hay dobles discursos. Pienso y ratifico todo lo que dije "al aire". Sólo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo".

