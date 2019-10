En tanto, Fernández expresó: "De los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se los fugaron sus amigos, señor Presidente". Añadió: "Nunca van a ver es que haga algo en contra de los que producen y los que trabajan".



Por su parte, Nicolás del Caño agregó: "Macri no hizo este desastre solo. Acá hubo cómplices. Muchos integrantes del Frente de Todos eligieron a los bancos antes que a los jubilados".



Lavagna, a su turno, expresó: "No es más la hora de frases marketineras. Argentina puede crecer 4% por año de manera consecutiva. Eso exige reconocer la importancia del consumo, pero también reconocer la enorme importancia de la inversión de las Pymes".



Goméz Centurión, por su lado, se refirió a la situación de Argentina y aseguró: "Argentina es un infierno fiscal que viene castigando el desarrollo de la inversión. Debe ser más simple". De esta forma, se dio por finalizado el primer bloque del debate, conformado por dos temas.



Al comienzo de la segunda parte del debate, se trató el tema "Derecho, diversidad y género", ya moderado por la dupla de Gisella Vallone y Guillermo Andino.



Esta vez, comenzó a exponer Gómez Centurión, quien expresó: "Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de aborto. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo. Un bebé es una persona desde que es un embrión. Nadie puede decidir sobre un bebé. Además, vamos a indemnizar a las víctimas de la subversión. Quiero ser el presidente que defiende a los argentinos más débiles: los ancianos y los niños".



Espert, por su parte, manifestó: "El liberalismo que yo defiendo es la gran generadora de los derechos humanos en la historia. Le pregunto a la izquierda cuáles son los derechos humanos en la Venezuela de Maduro. Estamos de acuerdo con la Educación Sexual Integral en la medida que sea un complemento con la educación recibida en la casa".



En tanto, Lavagna sentenció: "Hay un derecho humano que está siendo violado con una tremenda profundidad: el hambre. Cuesta mucho entender que pase en un país con la gran capacidad de producir alimentos como el nuestro. La triada de la salud, la educación y el trabajo son los tres elementos fundamentales para la lucha contra la pobreza".



El presidente Mauricio Macri dijo: "Me hace feliz ser presidente en un país donde se vive en libertad. Siempre defenderé los derechos de todos. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre hombres y mujeres. La violencia de género es un tema que necesita un cambio de mentalidad estructural. Mejoramos el sistema de denuncias porque en el que había ni siquiera atendían el teléfono".



Agregó: "En el Gobierno anterior, las víctimas de delitos no tenían derechos. Nuestra prioridad son los ciudadanos. Estamos contra los delincuentes". Continuó: "Lo más importante a defender es la libertad. Si no hay libertad, hay miedo. Es un valor que no se puede negociar".



Fernández ratificó la propuesta de crear un Ministerio de la Mujer. Igualdad y Diversidad para que "de una vez y para siempre los argentinos entremos al Siglo XXI". Añadió: "Los derechos humanos no puede ser un imperativo moral de la sociedad argentina. El colectivo feminista irrumpió ante nosotros de una forma increíble. No me preocupa tanto el gasto público cuando se trata de ampliar derechos".



A su turno, Nicolás del Caño expresó: "Las mujeres están sometidas a cargar con el trabajo doméstico no remunerado. Ellas son las que más están sufriendo esta crisis. Legisladores de Cambiemos y del Frente de Todos votaron en contra del aborto. No son pro-vida, son antiderechos. Estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. En Argentina los abortos ocurren. Hay que tender a la legalización, porque le vamos a dar a las mujeres pobres de que lo hagan en condiciones. La Educación Sexual Integral se tiene que implementar en todas las escuelas del país. Al concluir, aseguró: "Iglesia y Estado tienen que ser asunto separado".

Llegando al final del debate, se trató la última área temática establecida: "Educación y salud". Esta vez, rompió el silencio Espert, quien expresó: "Estamos en problemas con la educación. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas sepan que van a perder entre 40 y 50 días frutos del paro. La universidad es carísima. Hoy gastamos mucho y mal. Nos parece injusto que un chico pobre esté pagando IVA para financiar los estudios de un chico de clase media que podría pagárselo. Nuestra propuesta es arancelar la universidad pública".En tanto, Lavagna aseguró que "la educación y la salud son fundamentales si se quiere dar una lucha integral contra la pobreza".Por su lado, Macri destacó las obras realizadas durante su gestión y manifestó: "Le llevamos Internet a 5 millones de alumnos y pusimos robótica y programación desde los 5 años para que puedan acceder a los trabajos del futuro. Cuando llegamos, ninguna escuela tenía Internet en todas las aulas. Hay proyectos impresionantes en Ciencia y Tecnología".A su turno, Fernández volvió a apuntar contra el Gobierno y dijo: "Si hay dos cosas que no atendió Macri es la salud y la educación. Tiene una gobernadora que piensan que las universidades no tiene sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Si vivimos una revolución de la tecnología, ¿Por qué trató tan mal a los científicos del Conicet, señor presidente?".Nicolás del Caño, apuntó también contra Macri y lo calificó como "un enemigo de la educación pública". Añadió: "O seguimos pagando la fraudulenta deuda externa o garantizamos los salarios de los trabajadores de la educación y la salud".Finalmente, Gómez Centurión prometió: "Vamos a crear escuelas técnicas y oficios.Necesitamos restaurar una escuela pública que ha sido rehén de las mafias sindicales. Estamos de acuerdo con la educación sexual en el colegio para prevenir el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual".Al final del debate, los candidatos expresaron sus ideas. El primero en hacerlo fue Roberto Lavagna, quien manifestó: "Tenemos que demostrarle a los argentinos que hay un futuro distinto. Hay que dejar de burlarse de los argentinos y asumir los fracasos. Los fracasos asumidos son los que permiten cambios"."Lamentablemente vemos que el kirchnerismo no cambió. Tenemos que confiar en nosotros mismos, hoy construimos estructura para el futuro. Mejoramos la educación, estamos dando una batalla dura contra el narcotráfico, nos reinsertamos al mundo. Estoy convencido de que podemos, los espero a todos. Gracias", dijo Macri por su lado.A su turno, Fernández expresó: "Somos un pueblo maravilloso de gente que enseña y gente que aprende, que trabaja honestamente. Hemos tropezado muchas veces, hemos caído muchas veces, pero ya es hora de que no nos paso más. Nuestro compromiso es darles trabajo, cuento con ustedes".Del Caño, en tanto, se dirigió a la juventud y dijo: "Todos deben tener un trabajo estable que permita estudiar. Queremos un futuro que merezca ser vivido. Este 27 de octubre, apoyanos con tu voto para que la izquierda sea más fuerte en el país y en el Congreso"."El primer valor a recuperar es el marco de la vida de un niño por nacer. La clase dirigente debe ser conciente. Si no somos capaces de defender la vida del ser más inocente y precario, dificilmente vamos a poder defender la vida de los demás", expresó Gómez Centurión.Al concluir, Espert dijo: "Soy un ciudadano común, como vos. Este debate me produce gran emoción. El Gobierno de Cambiemos no pudo evitar que vuelva el kirchnerismo. Estoy seguro que nosotros, sí lo podemos lograr. Gracias".Habrá otro debate similar el próximo domingo, pero en ese caso se realizará en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En la eventualidad de que la elección vaya a balotaje o segunda vuelta, previsto para el domingo 17 de noviembre, en ese mismo lugar se llevará a cabo un tercer debate, pero ya sólo entre los dos candidatos que queden en carrera.