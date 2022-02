El Gobierno atraviesa días muy convulsionados tras el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posterior gira de Alberto Fernández al exterior —China, Rusia y Barbados—. En ese sentido, muchas son las incógnitas que surgen desde la prensa, con respecto a los movimientos del Poder Ejecutivo en su relación con "el mundo". La encargada de canalizar todas esas inquietudes es ni más ni menos que la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en Casa Rosada.

¿Por qué el nombre de Cerruti viene a colación? Porque este jueves protagonizó un cruce muy fuerte con una colega de La Nación, a raíz de una pregunta de esta con respecto a la posición que mantienen la Argentina y Estados Unidos.

Cabe destacar que hace algunos días, en su viaje por el exterior, el Presidente le había manifestado a su par ruso, Vladimir Putin, que quería "dejar atrás la dependencia" con Estados Unidos y el FMI. Esa fue la base de la consulta que convulsionó el ambiente.

La periodista Cecilia Devanna preguntó: "¿Va a haber algún tipo de señal con el gobierno estadounidense tras la posición del Departamento de Estado, de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado con las declaraciones del presidente?".

Cerruti la cortó para preguntarle de qué funcionario hablaba. Al instante, la trabajadora de prensa le respondió que era "un off" —una fuente que no autoriza la difusión de su identidad—. "Los off dan información y hay que chequearlos con otras dos fuentes independientes para saber si es verdad o no. Que una fuente de una opinión y sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad", arremetió la portavoz del Presidente.

La cosa entre Cerruti y la periodista no quedó ahí

La comunicadora aseguró, una vez más, que se trataba de información confirmada. Fue allí cuando la portavoz calificó de "novedad en el ejercicio periodístico" al hecho de que "una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado".

A raíz de esto, Cerruti agregó: "Cuando el Departamento de Estado tiene que decir algo sobre el país lo conocemos todos porque hay alguien que habla con su nombre y apellido". De todos modos, la periodista insistió con su pregunta: "¿El Gobierno va a emitir respuesta sobre los dichos del presidente en Rusia sobre Estados Unidos teniendo en cuenta las negociaciones con el FMI?".

"Que una opinión de una persona no identificada sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los EEUU y sea la tapa de los diarios es una novedad para el ejercicio del periodismo. El gobierno argentino no escuchó a funcionario alguno hablando sobre esto." pic.twitter.com/BUZZPpgnSl — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 10, 2022

"El Presidente expresó su posición en Rusia, en China. Es la posición histórica del país y del presidente con respecto a las relaciones multilaterales. Tenemos una deuda de 44 millones de dólares con el Fondo donde Estados Unidos tiene posición privilegiada y eso genera una situación de dependencia fuerte", detalló.