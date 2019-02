El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, consideró que es necesario terminar con lo que analizó como una "torpeza política", al referirse al pedido de la AMIA para que esa entidad abandonara la querella judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorando con Irán.



La AMIA aceptó la licencia "por tiempo indefinido" pedida por su titular, Agustín Zbar, a raíz de este episodio, y anunció que retirarán la carta enviada a la mutual judía en la que se pedía desistir de la querella judicial.



"Esa carta debería ser retirada. Debemos seguir adelante", remarcó el titular de la DAIA en diálogo con radio Mitre, quien criticó la misiva pero también el hecho de que "se haya hecho pública", y dijo que "si una causa genera o no grieta, es una opinión absolutamente política" ya que "en un expediente judicial sólo buscamos certeza judicial y jurídica".



Knoblovits agregó que si la carta es retirada, la DAIA "definitivamente no tratará el tema en su próxima asamblea" y aseguró que ese paso era necesario "para terminar" con lo que consideró "una torpeza política" de la mutual judía.