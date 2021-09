Aníbal Aníbal Fernández , el actual ministro de Seguridad de la Nación, aseguró que el Frente de Todos puede " dar vuelta " el resultado que marcó la derrota de la coalición oficialista en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) oficialista en las , de cara a las elecciones generales legislativas que se llevarán a cabo adelante el próximo 14 de noviembre en la Argentina.

“ Podemos haber cometido errores que estamos subsanando en estos momentos. La reforma del Gabinete da una enorme expectativa ” , expresó en declaraciones radiales al programa Contacto Digital.

"Creo que la elección se puede dar vuelta, porque muchas de las cosas que se parecen reflejar después de las Paso nos obligan a revisar muchas otras"

Anibal Fernández expresó: "Creo que la elección se puede dar vuelta, porque muchas de las cosas que se reflejan después de las Paso nos obligan a revisar muchas otras".

El flamante ministro, quien forma parte del nuevo gabinete conformado por Alberto Fernández tras el resultado de las elecciones primarias , algo que habría marcado una crisis dentro del oficialismo, dijo: “ Creo que Cristina Fernández de Kirchner decidió arrastrar la marca para llevar la discusión al lugar que había que hacerlo ”. oficialismo, dijo: “Kirchner

“ Las discusiones son para eso. Muchos decían que el cargo de vicepresidente era para tocar la campanita, pero hay muchos que están dispuestos a dar discusiones políticas ” , agregó.

Aníbal Fernández forma parte del nuevo gabinete tras el resultado de las PASO 2021.

Sobre las recientes declaraciones que hizo el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, donde expresó que “pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”, Aníbal Fernández dijo: “Voy a citar un ejemplo que no me causa ninguna gracia, pero lo voy a usar ¿Se acuerdan cómo salieron las PASO en las presidenciales? ¿Ustedes no creen que (Mauricio) Macri recuperó un montón el voto? Bueno, si ellos lo pudieron hacer, ¿Por qué no podríamos nosotros?”.

En ese sentido, el ministro de Seguridad aseguró que el presidente Alberto Fernández “tiene en claro” que el Gobierno perdió la agenda pública, y remarcó que “los cambios en el Gabinete tienen que ver con eso”.

“El Presidente tiene en claro eso y los cambios en el Gabinete tienen que ver con eso también. Es imperioso que uno tenga más vocación de estar presente en el comentario de cada una de las cosas que van sucediendo y colaborar para que se entienda con claridad y sin dar demasiadas vueltas todos los males que van surgiendo en la Argentina”, remarcó.

Elecciones 2021: ¿Qué se vota el próximo 14 de noviembre?

El próximo 14 noviembre se llevarán adelante las elecciones generales legislativas, donde se elegirán entre los candidatos que disputaron las internas en las PASO del pasado 12 de septiembre. 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en ocho provincias.

¿Dónde voto en las elecciones generales legislativas?

La Cámara Nacional Electoral ( CNE ) cuenta con los padrones definitivos previamente a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO). Desde entonces puede ingresarse a http://padron.gob.ar para saber cuál es el lugar y la mesa de votación.

Una vez ingresado en el sitio, se deberá completar los casilleros del formulario donde se debe ingresar el número de DNI, sin puntos, seleccionar el género correspondiente, elegir la provincia donde se va a realizar la elección según al domicilio que figure en el documento nacional de identidad.

Con el número de DNI y la provincia con el domicilio que figura en el documento, se puede saber el lugar y el número de mesa para las elecciones general legislativas. (Captura)

Finalizados estos pasos aparecerá un verificador, que se deberá copiar exactamente, y luego el sistema arrojará como resultado el lugar de votación, siempre y cuando se esté inscripto en el padrón electoral.