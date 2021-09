Cuando resta un mes y medio para las elecciones generales de noviembre, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, salió a marcar la cancha. En ese sentido, reclamó que, en caso de mantenerse los resultados de las PASO legislativas, Juntos por el Cambio exija para sí la presidencia de la Cámara de Diputados, hoy en poder desde el oficialismo.

"Si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados", afirmó Carrió. "Que los candidatos de Juntos se preparen y estudien porque asumen en diciembre. Si se confirman las primarias, Massa tiene perdida la presidencia en Diputados, porque le corresponde a la primer minoría", indicó la ex legisladora en una entrevista televisiva.

En caso de los números alcanzados en las PASO se mantengan, Juntos por el Cambio terminará con un diputado nacional más que el kirchnerismo: 117 a 116. Esto haría que, con el respaldo de una docena más de legisladores, pueda proponer una votación para cambiar al presidente de la Cámara baja. De lograrlo, sería una situación histórica, ya que nunca la oposición tuvo el control de Diputados.

La respuesta del ofcialismo

El reclamo de Carrió encendió las alarmas en el Frente de Todos y la encargada de salirle al cruce fue la senadora nacional Juliana Di Tullio. "Es un intento de golpe institucional el hecho de que la oposición quiera quedarse con la presidencia de las cámaras, porque es la línea de sucesión presidencial”, manifestó la dirigente oficialista.

“Cuando la oposición habla de República miente. Son muy mentirosos y mentirosas. Intentaron un golpe en 2009 y no pudieron. Siempre intentan hacer golpes al peronismo”, continuó Di Tullio sobre el reclamo planteado por la líder de la CC.

Por otro lado, Di Tullio se refirió a la derrota del Frente de Todos en las PASO del último 12 de septiembre. "Me gusta ganar las elecciones. Lo que no me gusta es haber sentido que el pueblo bonaerense nos dijo que ‘no le alcanzó lo que hicimos estos casi dos años’. Me gustaría dar vuelta el resultado", señaló la senadora.

"Cuando leo el circuito electoral veo que el voto peronista no se fue a ningún lugar. Lo que pasó es que no fue a votar porque estaba enojado. Sintió que solo nos enfocamos sólo en política sanitaria”, concluyó.