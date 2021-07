Este año las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales legislativas se llevarán adelante en medio de la pandemia por el Covid-19. Un hecho que sin dudas quedará en la historia de los comicios de Argentina. Si bien se aplazaron mientras avanzaba el Plan de Vacunación en todo el país, las elecciones se llevarán adelante tanto el 12 de septiembre como el 14 de noviembre respectivamente, se desarrollarán con medidas que ya son habituales y otras que se suman para mitigar los riesgos.

Tanto el Gobierno nacional como la Cámara Nacional Electoral (CNE) elaboran un protocolo sanitario contra el coronavirus que regirá durante las próximas elecciones.



Para el protocolo se ampliarán de 14.429 a unos 19.000 lugares habilitados para votar y a limitar el número de mesas en cada centro de votación para evitar las aglomeraciones de personas.



En este contexto, serán priorizados los establecimientos que cuenten con espacios abiertos y que muestren mejores condiciones de ventilación; a la vez que se limitará el ingreso de acompañantes y sólo se permitirá en situaciones indispensables o de fuerza mayor.



Por otro lado, se habilitará una fila fuera del establecimiento para que los electores esperen su turno para ingresar a emitir su voto.

Se sabe que no se tomará temperatura al votante cuando ingrese al establecimiento, no será condición estar vacunado para sufragar y se apelará a la responsabilidad ciudadana para no ir a votar con síntomas de la enfermedad.

.

¿Qué pasará con los mayores de 60 años durante las elecciones?

Serán los mayores de 60 años de edad los que tendrán prioridad de sufragio entre las 8.30 y la 10.30 aunque se mantendrá el horario habitual de votación entre las 8 de la mañana y las 18 horas.

Por otro lado, el gobierno confirmó la compra de mamparas solicitadas por la Cámara Nacional Electoral, que también exigió que las autoridades de mesa estén vacunadas.

Habrá además "facilitadores sanitarios" que se encargarán de hacer cumplir los protocolos.

Kit sanitarios contra el Covid-19 durante las elecciones

Se distribuirán 500 mil barbijos tanto para las PASO como para la elección general, que serán destinados a las autoridades de mesa y a los miembros del Comando Electoral.



Se implementará un kit sanitario compuesto por cuatro barbijos y una solución sanitizante que se repartirá entre todas las autoridades de mesa.

El Gobierno ya garantizó que las autoridades de mesa serán vacunadas y que contarán con elementos necesarios para llevar a cabo los protocolos de prevención.