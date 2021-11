"No me arrepiento de haberme reunido con Mauricio Macri. Su discurso cuando llegó al gobierno no era antiliberal, era liberal. El problema fue quienes lo acompañaron". El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, aportó detalles de su encuentro con el ex presidente antes de las PASO de septiembre. No sólo eso: también reivindicó su figura entre los posibles aliados para el futuro.

En las últimas horas, Macri recogió el guante y se expresó en sintonía con el economista. “Me senté con Javier y dialogué. Coincidimos en la visión de un país en el que los que gobiernan piensan que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrar impuestos todos los días distintos y encima no rendir cuentas”, comentó el ex mandatario en declaraciones televisivas.

.

Claro que sus palabras no se terminaron ahí, ya que Macri reforzó la voluntad de acercarse al candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. "Ojalá podamos confluir en una propuesta única en 2023, en la que ellos se sientan cómodos para participar", afirmó el ex jefe de Estado. Así dejó la pelota del lado de Milei, que tiempo atrás no descartó una fórmula con Patricia Bullrich -referente del PRO y aliada de Macri- en las presidenciales de 2023.

Críticas de Macri a Alberto Fernández

Poco después de haberse negado a declarar ante el juez Martín Bava, que lo investiga por presunto espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan, el ex mandatario eligió también cuestionar a Alberto Fernández por su papel en la Cumbre del G20.

.

“Al Presidente lo vi con mucha tristeza, porque la política exterior que tiene la Argentina hoy es inexistente. Es la de alinearse con no democracias como Nicaragua o con dictaduras como Venezuela. Eso te genera el vacío, que te caigas del mundo, que no te consideren esos países que tienen un compromiso de verdad con los Derechos Humanos y no de discurso”, opinó Macri.

Por otra parte, el ex mandatario consideró necesario llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares que se contrajo en su gestión. "El FMI les va a plantear un plan razonable, con más o menos ortodoxia, para lograr equilibrios que generen baja inflación, baja de pobreza. Si ellos logran ese acuerdo, nosotros vamos a estar para colaborar, porque esa es nuestra tarea”, expresó.

.

En tanto, Macri se refirió a las elecciones presidenciales de 2023 y las propuestas de Juntos por el Cambio. "Debemos estar listos y unificados en la visión de lo que hay que hacer. Creo que, en 2023, con tanta gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo”, cerró.