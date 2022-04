Continúa el “toma y daca” entre Javier Milei y Elisa Carrió, quienes, hace unos días, vienen intercambiando agresiones políticas. En esta oportunidad, fue la ex diputada nacional quien disparó en contra del libertario. En particular, comparó indirectamente las ideas del economista con las de los líderes fascistas del siglo XX, como Adolf Hitler o Benito Mussolini.

Una de las armadoras Cambiemos, ahora bautizado como Juntos por el Cambio, brindó una entrevista en las últimas horas y dejó muchos títulos de cara a las elecciones del 2023.

En particular y, sobre Milei, aseguró que “el mal radical puede presentarse en la historia sobre ideas del bien. Hubo muchos con igual discurso que terminaron en terribles dictaduras en Europa, especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial”.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 29, 2022

No contenta con esto, agregó que “Milei copia mi discurso pero manipula. Kirchner también me copiaba y mucha gente creía que Nestor y Cristina eran decentes. Me preocupa el huevo de la serpiente. Podría ser el inicio de un autoritarismo de masas”.

A su vez, en díalogo con TN, Carrió reconoció que el economista “tiene muy buen coaching”. En adición, lo acusó de estar financiado por sectores protestantes de la derecha de los Estados Unidos, con el objetivo de “derribar las democracias liberales” y dar comienzo al “autoritarismo con capitalismo”.

“Son sectores muy extremos de derecha en el mundo ligados a iglesias protestantes muy duras, al patriarcado de Moscú, o a iglesias ortodoxas muy fuertes”, agregó.

Carrió no descartó ser candidata en el 2023

En cuanto al futuro año electoral, la múltiples veces candidata a presidenta, deslizó que podría llegar a competir, aunque no indicó por qué cargo. “Si el año que viene la situación está confusa y es necesario, seré candidata para dar el debate”, indicó.

Milei contra Carrió

Recordemos que, en un intercambio previo, el flamante candidato a presidente atacó a “Lilita” y señaló como una de las responsables de la pobreza argentina. “He visto pasar algunas y que alguien tan incoherente me diga incoherente ni me preocupa. La verdad es que Carrió abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza: es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y no ha podido construir nada en su carrera política”, expresó el autor de “El Camino del Libertario”.

“Además, cada una de las cosas que ha impulsado han sido aberrantes. La más reciente es la Ley de Góndolas, que es una atrocidad, donde además en el medio del discurso dice que ojalá quiebren los supermercados... Tiene una forma de ver la economía propia de las ideas que hunden al país”, sentenció.