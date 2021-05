La fundadora de la Coalición Cívica, Lilita Carrió , contó este domingo que tuvo la posibilidad de vacunarse con la Sputnik V, pero que no asistió al turno como protesta al gobierno de Vladimir Putin y aseguró que esperará a que lleguen nuevas dosis de la AstraZeneca.

“ Ya cumplí mi acto de protesta contra los atentados al orden democrático y las persecuciones de Putin y por los envenenamientos que producen en todo el mundo. Anteayer tuve turno y no me vacuné con la Sputnik ", aseguró. Sin embargo, detalló que confía en la eficacia de la droga.

"Fue un acto de protesta personal contra la dictadura, nada más. Y creo que la Sputnik es una muy buena vacuna".

Teniendo en cuenta su edad y que forma parte del grupo de riesgo, admitió que puso su vida en peligro. " Espero ahora, con 64 años y tantas enfermedades, que la próxima sea una proveniente de un país democrático y ahí ya me voy a vacunar. Si viene AstraZeneca o la que viene de la India (del mismo laboratorio) me la voy a poner " , contó a TN .

Su visión como oposición

La semana pasada Mauricio Macri se vacunó en Miami y si bien la legisladora evitó referirse directamente a él, sí respaldó a quienes tomen la decisión de hacerlo, pero aseguró que en el caso de los líderes políticos no le parece bien.

" Si no está vacunada la gente mayor de 60 años, yo tengo que ser la última, aunque pudiera perfectamente vacunarme porque tengo stents, problemas cardiacos, diabetes, tengo todos los machos habidos o por haber. Uno tiene que ser ejemplo. Uno no puede ser Zanini. No me vacunaré hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido stents, problemas cardiacos, diabetes, tengo todos los males habidos o por haber. Uno tiene que ser ejemplo. Uno no puede ser Zanini ”, resaltó.

La sputnik es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Putin, por eso no me la pongo. Si viene otra vacuna me la doy. @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 16, 2021

Por otra parte, aseguró que si es necesario, sería candidata " en último término " en las próximas elecciones legislativas. “ Si un gobierno no se sostiene por una disputa interna que por lo menos lo sostenga el nuevo congreso de la Nación. Si está en juego la Nación y la integración vamos a poner el cuerpo, aunque a mi me cueste físicamente la vida. Yo viví muy bien, pero si tengo que jugar, juego ”.

"Yo viví bien y fui feliz y voy a seguir siendo feliz defendiendo la causa de los pobres y la causa de los ricos.