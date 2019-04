Empresarios que se reunieron este lunes con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada destacaron el acuerdo de precios sobre los Productos Esenciales y respaldaron al Gobierno por el rumbo de la política macroeconómica para bajar la inflación.



El CEO de Café Cabrales, Martín Cabrales, afirmó que "sería muy inocente" pensar que con el acuerdo de precios "se va a bajar la inflación" y que "el Presidente tampoco piensa eso".



"Macri piensa que la política macroeconómica es la correcta y que esto es un alivio a los consumidores y un aporte que hacemos las empresas; reitero, es un sacrificio el que hacemos muchas de estas empresas", sostuvo.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, dijo que el acuerdo con el Gobierno "es una medida más dentro de las que se toman para incentivar el consumo, no la única cosa que se va a hacer para aliviar el bolsillo de los consumidores".



Cabrales aseguró que "si se mantienen todas las variables -como el tipo de cambio- y todo se desarrolla como dijo el ministro (Dante) Sica, nosotros cumplimos; los empresarios somos una parte, el gobierno y la economía tienen que funcionar".



"La suba del dólar no es la modificación de una variable; es una cosa normal; soy optimista y creo que hay que tener un poco de tranquilidad; no hay que ser alarmistas, hay que esperar e ir paso por paso; hoy es lo que tenemos, son las medidas que hay y hay que ver como la recibe la gente; vamos a ver si funciona o no", agregó.

El ejecutivo destacó que no se trata sólo de la canasta de 64 productos, sino de una "paquete de medidas" porque "queremos que la gente tenga acceso a estos productos y que se active la economía".

En la reunión "no se habló" sobre el decreto presidencial que modificó la Ley de Lealtad Comercial que castiga las conductas desleales de los supermercados y las empresas productoras, declaró por otra parte.

También reveló que el Presidente expuso durante el encuentro sobre las "reformas estructurales" que impulsa y que hizo énfasis en la cuestión impositiva y en el combate a la inflación que se va a "reflejar" en los próximos meses.



"Hoy un alimento tiene muchísimos impuestos y es por eso que también es caro y eso es porque hay un Estado enorme que mantener", agregó.



Por su parte, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata, destacó el encuentro con el primer mandatario y señaló que los empresarios consideran que la "política que se está llevando adelante es la correcta".



"La Argentina va a tener este año 150 millones de toneladas de cosecha y eso es sólo posible porque se quitaron las retenciones, el tipo de cambio lo fija el mercado con las intervenciones del Banco Central", señaló.

También enfatizó que la "Argentina está produciendo mucho más" y consideró que "es el camino que debemos seguir" pese a que sea "muy difícil salir de una economía con muchos controles" como había en el pasado para pasar a una "economía que funciona como los países que crecen".

En tanto, El CEO de Ledesma, Javier Goñi, señaló que Macri les "agradeció" por el "esfuerzo" y por "participar de forma voluntaria, entendiendo que esto es un puente hasta que la macroeconomía empiece a funcionar".



"Estamos todos haciendo un poco el esfuerzo para que todo esto funcione y es un alivio para la gente realmente", sostuvo el titular de la empresa agroindustrial, conocida principalmente por la producción de azúcar.

También respondió acerca del impacto de la suba del dólar en los precios acordados con el Gobierno: "Nuestra economía está muy dolarizada; es importante que esté estable para dar un poco de previsibilidad; Macri nos manifestó que con el programa del FMI están garantizados los dólares, además de los que ingresarán por la cosecha; no debiera ser un problema".