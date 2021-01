Pasado el temporal, en la Costa Atlántica todavía ven nubes grises en el sector turístico. Por un lado, los temores de muchos veraneantes sobre el -largamente desmentido- cierre del 15, una "fake news" que sigue dañando con fuerza la definición de las reservas.

También buscan precisiones sobre cómo se va a aplicar el cierre nocturno que por estas horas terminan de redactar en presidencia.

"Somos una localidad balnearia. La nocturnidad es parte del descanso de la gente que nos elige. Seguramente cualquier tipo de cierre nos va a afectar mucho, especialmente al sector gastronómico", le dijo a Crónica Pedro Marinovic, presidente de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Pinamar.

Desde la vecina Villa Gesell, el secretario de Turismo Germán Felice apuntó que "puede impactar, aunque esperamos que a los que hicimos las cosas bien nos permitan buscarle alguna vuelta". Felice remarcó que en las primeras horas de la tarde llegará al distrito el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y que parte de la conversación girará sobre la forma de implementar este nuevo cierre en la costa. "Tenemos apenas 35 casos activos. El intendente dispuso el cierre de la playa para los grupos grandes y eso funcionó. Esperamos que haya diálogo", agregó en diálogo con Crónica.

Un rumor tan desmentido como instalado

"No". "No hay ninguna posibilidad". "No se podría ni por la economía ni lo acataría la gente". Las respuestas que han dado desde la Casa Rosada a las versiones de un cierre total (una especie de regreso generalizado a fase 1) a partir del próximo viernes (15 de enero) son terminantes. Tanto como la poca llegada que parecen estar teniendo.

"Acá estuvo el ministro de Turismo y nos confirmó que no se va a cerrar nada del todo. Pero hay gente a la que le metieron miedo. Tenemos las reservas detenidas desde que el fin de semana pasado empezamos las reuniones para ver cómo íbamos a hacer. Hay algunas cancelaciones, pero pocas, como hay pocas nuevas reservas. La mayoría frenó todo a la espera de las definiciones que se puedan tomar en estos días", explicó Felice a este medio.

Marinovic fue más contundente: "el gobierno tiene que hacer una comunicación más efectiva para que se sepa que lo que está circulando es falso. A nosotros nos generó un daño enorme", y apunta que "el martes, cuando vino el gobernador a la costa para reunirse con los intendentes, se cayeron el 10% de las reservas previstas para la segunda quincena".

Pese a la cercanía, no coincidieron respecto de las perspectivas para las próximas semanas. "Si no se hace algo, podemos tener una segunda quincena peor que la primera. Y necesitamos tener semanas cada vez mejores", apuntó el empresario pinamarense. El funcionario de Gesell, en cambio, consideró que "entre lo que tenemos de la primera y lo de la segunda quincena, que todo indica que será mejor, cerraremos el mes con un 50% de ocupación, bastante cerca de lo previsto".