Es difícil en estos días escribir una crónica coherente. Surgen no sólo “pases” asombrosos de un partido al otro, sino también declaraciones que superan cualquier límite normal. El verdadero berenjenal que se observa entre los que quieren manejar el país -los que están y los que quieren llegar- hace que la gente mire todo con verdadera desconfianza.

Sin embargo, la desocupación avanza a pasos agigantados; la industria se viene abajo; el consumo es cada vez menor; los sueldos se achican cada vez más; la inflación no cede, y otras cosas más que generan desazón sobre la mayoría de la gente.

Las encuestas, en tanto, suben y bajan. Días pasados, los F-F superaban al oficialismo por varios cuerpos. Hace pocas horas le presentaron un relevamiento a Macri, donde las cifras son más ajustadas entre las fórmulas. La influencia de Miguel Ángel Pichetto toma vuelo teniendo en cuenta que ahora, como dijo una voz bien del corazón del gobierno, “le informan de todo lo que hacen y de lo que ocurre”. El hombre tiene una personalidad muy especial y “actuando con libertad, aconseja lo que le parece en estos tiempos”, sostienen las mismas fuentes. La Rosada y Olivos son escenarios de todo tipo de contactos. Personales y telefónicos. En bloques subsiguientes marcamos el ritmo informativo con exclusividades y otras que no lo son.

Una costumbre

El periodismo ya está acostumbrado. El silencio oficial es total cuando se producen estas múltiples visitas en Olivos. Nadie informa. Para colmo, ahora el mandatario ha tomado como ejemplo comunicacional difundir sus movimientos por Twitter. Es decir, nada de contactarse con la prensa para informar y dialogar. Sólo enviar su posición a su reunión con tal o cual. Preguntas, jamás. Un poco parecido al gobierno anterior. Sólo algunos ministros y funcionarios otorgan la posibilidad de enfrentarse al periodismo y aceptar un reportaje. Quizás haya algún medio o colega que pueda lograr ese propósito. Por eso, jamás se sabrá de la presencia, o no, de ciertas figuras políticas, gremiales o empresariales en Olivos, como también en la Rosada.

En las últimas horas, sin embargo, algunos cronistas supieron que un hombre del nacionalismo que fundó UNIR pasó por el verde pasto de la quinta. Alberto Asseff, su nombre. Lo acercó para ver si suma votos. Le ofreció algún cargo o escuchó su posición. Una madre sufriente con gran sentido de lo que es el país también acudió a ver al jefe de Estado. Se trata de María Luján Rey, que perdió su hijo en la catástrofe ferroviaria de Once. Claro que también deambulan por esos escenarios hombres como Daniel Lipovetzky, figura saliente de Cambiemos que se juega por la agrupación, que parece haber sido olvidado dentro de alguna lista a la cual deseaba acceder. Y así sucesivamente, tanto ayer sábado como hoy domingo, los políticos más relevantes como los que no lo son pasan por las varias oficinas que se levantan en Olivos, donde habita Mauricio Macri. Claro que también a veces se producen algunas salidas del mandatario a su estancia particular y allí también, en medio de alguna picada y algunos sándwiches, se arma un conciliábulo donde buscan coincidencias sobre la grave situación social que vivimos.

La inseguridad

No se informó, pero la reunión se hizo. Fue en Olivos y allí acudieron los representantes de todos los organismos de seguridad del país: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, grupos especiales y Patricia Bullrich. Le dieron un amplio informe al Presidente acerca de futuras medidas de seguridad que se adoptarán en las fronteras para rechazar el ingreso de los narcotraficantes. Se han adquirido nuevos elementos de lucha que tienden a eliminar definitivamente ese flagelo del país. “No es fácil”, declaró una voz conocedora del tema, pero “estando bien equipados las cosas se vuelven positivas”.

También se analizó la situación interna en lo que hace a los incesantes robos y violencias que se observan en todo el país. Se ajustarán una serie de disposiciones tendientes a darle mayor protección al ciudadano que en estos momentos sufre ataques no sólo físicos sino también morales. Hay un grupo especial que se está creando para hacer más viables soluciones sobre este clima que agrede la tranquilidad pública. A través de los medios se darán a conocer diferentes resoluciones que se han tomado.

Obsesión: desocupados

Como dijo alguien al mirar la noticia: “Vamos por más”. No se refería a cuestiones positivas del gobierno sino a la desocupación que alcanza 10% y pico pero está creciendo. De allí que al término de una reunión con otra figura que incursiona en política, bellísima mujer del espectáculo, Amalia Granata -que se vuelca a las huestes del oficialismo-, el Presidente convocó a varios ministros del sector económico, en su mayoría de la industria. Por supuesto que nadie informó, hecho habitual. Todo en Olivos el día viernes y sábado.

El tema de la gran obsesión del número uno, como lo es la inflación, ahora es la desocupación. Preguntó de todo. Hubo respuestas poco valederas de algunos. Se busca superar algunas trabas para abrir el camino de nuevos puestos de trabajo. “Así no se puede seguir”, se sostuvo en el ámbito de la reunión y el Presidente continúa pensando cómo se logrará revertir esta situación. Se aproximan las elecciones y no hay forma de superar este clima de terror socioeconómico que se advierte.

Ahora usa campera

Como siempre, Breves y Sabrosas recoge de todo. Por ejemplo: Miguel Ángel Pichetto ahora usa campera. La elegancia del traje y corbata parece que quedó atrás. Sin traje y sin corbata sorprendió a todos. Bueno, no se olviden, “ahora está en Cambiemos”. Sin duda cambió, o por lo menos de vestimenta.

El presidente Macri les pegó duro a los Moyano. A su alrededor tenía a un grupo de chicos que estaban honrando a la bandera. Lo miraban con asombro, sin saber a quién o a qué se refería. La azul y blanca, en tanto, flameaba a los vientos y allí iban las miradas, porque se le estaba rindiendo homenaje. El Presidente se descolocó totalmente. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner también se metió con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya en fueros más íntimos. Antes se había referido al error de Macri al hablar de Moyano en un acto tan solemne como el del 20 de Junio. Recordó que Macri y Hugo Moyano habían estado un 17 de Octubre inaugurando, juntos, un monumento al general Juan Domingo Perón. Claro, la ex presidenta se olvidó también de que ella dijo “no” cuando le pidieron, decreto en mano, construir el monumento al líder. Hay muchos que no resisten un archivo.

Una que vale: la Secretaría de Agroindustria le entregó un informe al Presidente donde anuncia el crecimiento de un sector de le economía. Están en pleno auge la producción y las exportaciones de la ganadería, y más ahora con China. Relata que la venta de carnes de vaca y de cerdo aumentó alrededor del 5%. Ahora, a pensar en el consumo interno que cada vez se registra menos.

¿Sabía usted que Pichetto criticó ante el Presidente la actitud de Gustavo Lopetegui de ignorar lo que pasó con el apagón del domingo anterior? Parece que el peronista designado candidato a vice del que gobierna no pudo evitar pegarle un verdadero sacudón. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió al funcionario.

¿Otro encontronazo? Entre Alfredo Cornejo -titular de la UCR- y Vidal. El partido centenario quiere la presidencia de la Cámara de Diputados, por eso aceptó a Pichetto. Cornejo no se calla nada. Ocurre que la gobernadora bonaerense quiere ese lugar para Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad. Telón.

¿Otro discurso polémico?

Hay un nuevo discurso en puerta del presidente Macri, para mañana. En el acto previsto para inaugurar una nueva ruta en San Andrés de Giles, tiene previsto decir “algunas palabras”. Claro que ahora, en plena campaña, esas “breves palabras” pueden convertirse en polémicas o si se le ocurre tomársela con algún oponente o adversario político. Después viajará a Japón y recorrerá otros países para volver el próximo sábado. Gabriela Michetti quedará al frente del Ejecutivo. ¿O se entrenará por si acaso Miguel Ángel Pichetto?

