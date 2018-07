Milagro Sala está detenida en el penal de Alto Comedero, Jujuy, acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. El martes, en el marco de la primera audiencia, la líder de la Tupac Amaru fue retirada de la sala por la policía, luego de acusar a los gritos al tribunal que llevan a cabo el juicio por la causa conocida como "Pibes Villeros".

María Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir componen el tribunal que deberán decidir si la acusada desvió fondos de la construcción de viviendas sociales. Apenas comenzada la audiencia, Sala se paró e increpó a Tolaba, a quien acusó de no aprobar el concurso para ocupar su cargo.

"Estos jueces corruptos, no rindieron nada, están flojos de papeles. Prefiero que Gerardo Morales tenga huevos para que él mismo me baje el martillo, en vez de mandarme a sus inferiores que no pasaron el examen", gritó Sala.

La líder de la agrupación jujeña denuncia que las magistradas copiaron un texto del abogado de la organización social, Luis Hernán Pazsuyo, y sin citarlo lo incluyeron en el fallo. "Mis abogados las recusaron, pero ustedes no se pronunciaron", replicó. Tolaba pidió que se calmara, en primera instancia, y luego le dijo a la policía que la saquen de la audiencia.

Ahí, Sala explotó: "No tienen autoridad, no han aprobado un examen. Con un 3.75 te estás sentando ahí". La jujeña hacía referencia a la investigación publicada por El Expreso de Jujuy que sostiene que Tolaba "reprobó en dos oportunidades el examen para ocupar su cargo".

"Tolaba se presentó dos veces a un concurso para acceder al cargo de jueza penal en dos tribunales distintos, cargos vacantes desde 2016. En ambos concursos sacó una de las peores calificaciones en el análisis de casos, un examen evaluado por la Universidad Nacional de Tucumán y conocido en la jerga como Prueba de Oposición. En el primero, sacó 15/40 y en el segundo, este año, 16/40. En el resto del país, ningún juez puede seguir en concurso sino aprueba esa instancia. En Jujuy, Tolaba fue eliminada efectivamente de la orden de mérito del último examen, pero quedó ternada en el primero. Hoy conduce el Tribunal Oral en lo Criminal 3 que juzgará a la líder de la Túpac, no por sus méritos entonces si no porque finalmente fue designada como subrogante (habilitada) por vía administrativa. Y no es el único caso", explicó la periodista Alejandra Dandan, quien hizo la investigación sobre la jueza.