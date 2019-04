La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, vivió un incómodo episodio en pleno vuelo que la traía desde Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la sesión de la Cámara baja.

Un hombre se le acercó para supuestamente sacarse una selfie dentro del avión, pero aprovechó pero engañosamente grabó un video que sorprendió a la legisladora.

"¿Dónde están los dólares a 23 pesos que nos prometió?", le preguntó el pasajero a Carrió, en referencia al pronóstico que en mayo del año pasado en referencia a la moneda estadounidense.

Carrió reaccionó rapidamente e intentó explicar las razones por las cuales sus presagios no se cumplieron y habló de la supuesta existencia de un "golpe de los laboratorios" que habría ocasionado la inestabilidad en el mercado de divisas.

El joven, con tonada cordobesa y cuya identidad no se pudo establecer, subió la apuesta y en la grabación le mencionó al falso abogado: "¿Su amigo no sabrá?". "Mi amigo no es D´Alessio" ,respondió una de las figuras principales de Cambiemos.

Segundos más tarde, se escucha de fondo a otra pasajera acotando: "Andá con Cristina, querida".

Este incidente ocurre un día después que la diputada cometió un exabrupto, festejando la muerte de José Manuel de la Sota.