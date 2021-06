El presidente Alberto Fernández volvió a aparecer públicamente a días de tomar una nueva decisión sobre las restricciones en el país. Durante un acto en la ciudad de Mercedes, en Provincia de Buenos Aires, el mandatario se refirió a la "voracidad tremenda" del coronavirus en el interior del país.

"La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo", señaló Alberto y apuntó a que "la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora".

El aumento de contagios y la derivación de pacientes a terapia intensiva volvió a complicar la situación en provincias del centro, norte y sur del país, donde la ocupación de camas críticas rondaba este martes el 90%.

"Estamos preocupados por la pandemia en el interior del país donde está exhibiendo una voracidad tremenda, por lo que nosotros no podemos mirar desde afuera sin querer ayudar a esas provincias que lo están padeciendo", dijo Fernández.

¿Habrá nuevas restricciones?

El Presidente se refirió a la actual situación sanitaria del país en la misma semana en la que el Gobierno analiza medidas de cuidado a partir del viernes, cuando venza el DNU que establece las actuales restricciones.

Las posturas continúan siendo las mismas, en Ciudad -con una mirada más aperturista- piden mayores aperturas de actividades y más margen para que los locales gastronómicos permanezcan abiertos.

En Mar del Plata, el sistema sanitario no da abasto.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que tras el aislamiento estricto de nueves días comenzó a detectarse "un descenso de casos" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque aclaró que las cifras aún son altas.

Sin embargo, el contraste a esa situación apremiante son las complicaciones de los sistemas sanitarios en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos o Neuquén.

En estas regiones, lejos de haber liberación de circulación, se espera que los mandatarios locales sean más rigurosos.

