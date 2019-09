Ginés González García, se refirió a la posibilidad de ocupar un cargo en caso de un triunfo de Alberto Fernández en las próximas elecciones. En Lo dice Embón, por Rario FMQ, el ex funcionario además se mostró crítico con la gestión de salud del Gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que "abandonaron el área".

"Estamos plantados en un lugar horrible. Este gobierno es el peor gobierno de la historia en salud. Además de que no hizo nada, rompió lo que estaba hecho. Hoy la provisión de medicamentos virtualmente la han destruido", sostuvo Ginés González García.

Agregó: "Estamos plantados en un lugar horrible. Claramente este gobierno no solo no hizo nada sido destruyó. Me duele pero es así. Abandonaron programas históricos y dejaron trabajar unicamente a los Municipios, a las provincias, a las obras sociales y a la gente".

También se refirió al estado de la sociedad: "La gente sufre mucho ya que, después del gasto de alimentos en los hogares, el segundo más importante es el de los medicamentos. Si no tienen acceso a ellos, se sienten afuera de un sector de la sociedad y deben hasta interrumpir sus tratamientos. En cuanto a esta situación, el Gobierno no hace nada, no proteje los bolsillos".

El ex ministro de Salud habló manifestó que haber llegado a tener interrupción de vacunas por falta de compra del Estado "es un límite que no pensé que iban a hacer". Además confió que "voy a ser parte del proyecto" en caso de una victoria del Frente de Todos en las elecciones.