Luego de 885 días en el cargo, Martín Guzmán renunció como ministro de Economía. Su salida provocó un cimbronazo en el Gobierno nacional y también en los mercados que este lunes llevaron al Dólar Blue a tocar los 280 pesos, lo que implicó un récord para esa divisa.

En ese marco, una gran cantidad medios de comunicación en el mundo, comentaron en sus distintos formatos todo lo que implicó la renuncia de Guzmán y también de lo que puede llegar a pasar con Silvina Batakis a cargo del rumbo de la política económica.

.

En ese sentido, el Diario ABC de Paraguay destacó que "luego de un fin de semana de infarto, la semana no ha comenzado con signos de tranquilidad" por los movimientos de la bolsa local y la suba del dólar.

Además, en varias líneas, el medio guaraní expuso la idea de que la salida de Guzmán se da en consecuencia por las críticas que Cristina Fernández de Kirchner tuvo con su gestión y que Alberto Fernández "había sostenido hasta ahora a Guzmán, quien, tras unas semanas muy tensas con los mercados, hizo pública su renuncia a través de Twitter, justo cuando la vicepresidenta renovaba sus críticas a la gestión económica en un acto político".

Para los medios del mundo la salida de Guzmán se da en el medio de una interna en el oficialismo.

En una línea parecida, el diario O Globo de Brasil, mencionó que Guzmán “perdió este año el apoyo del ala de extrema izquierda de la coalición controlada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Según el portal chileno Emol, Guzmán se va en medio de “una economía acuciada por una inflación de más de 60% en 12 meses y la depreciación de su moneda, el peso”.

En España, el Diario El Mundo criticó duramente al ahora ex funcionario que "dedicó buena parte de su tiempo como ministro a diagnosticar los males de la economía argentina, como si siguiera siendo académico y no el máximo responsable de solucionar esos problemas". También, el medio subrayó que las internas en el Frente de Todos le hicieron difícil el trabajo a un ministro "que no tenía autoridad siquiera para despedir a un subsecretario o a un director de área”.

"El nombre de Batakis salió tras una conversación telefónica entre Fernández y Kirchner, la primera después de un mes en el que solo intercambiaron agravios en eventos públicos", contaron en el también diario ibérico El País. En ese sentido, se destacó también que "Batakis tiene muy buena relación con los gobernadores, incluso los opositores", gracias al cargo que ocupó hasta ayer en el Ministerio del Interior.

Batakis ya había desempeñado el cargo en el plano bonaerense entre 2011 y 2015.

Para el New York Times, la renuncia del ex ministro es "una medida que amenaza con desestabilizar aún más una economía ya sacudida por una inflación desorbitada, el aumento de los costes de la energía y el creciente temor a posibles nuevos impagos de la deuda".

Mientras que la agencia de noticias de Estados Unidos, Associated Press (AP) también publicó un artículo en el que sostuvo que la decisión de Guzmán se conoce “hacia el final de una complicada semana para la economía argentina, en la que el dólar alcanzó máximos históricos y los transportistas escenificaron protestas por la escasez de gasoil".

Además, el periódico británico Financial Times, expuso que la ida de Guzmán se dio "en medio de una división dentro de la coalición peronista gobernante, lo que inquietó a los inversores, que ya estaban preocupados por la inflación en espiral y las terribles finanzas públicas".