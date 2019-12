El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó al país este jueves luego de que pidiera a las autoridades nacionales, asilo político. "La condición con la que entra es la que le concedí anoche -en relación al miércoles- cuando pidió asilo", indicó a la prensa durante la mañana el flamante canciller argentino, Felipe Solá. "Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada; en cambio, el asilo no tiene normas", agregó.

Pero ¿qué significa ser refugiado político? De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el "asilo político es únicamente el que se concede a una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos". Si bien se utilizan como sinónimos, no es lo mismo asilado que asilado político.

La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado -26.165- establece que refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él.".

Básicamente, para convertirse en refugiado la petición de asilo debe haber sido procesada y aceptada. Es éste punto al que refiere Solá al indicar que aún están trabajando en el pedido de refugio. "El reglamento exige una serie de pautas, como dejar asentado dónde va a fijar domicilio. Además, queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros. El grado de libertad es una cosa, y el grado de compromiso político es otra", explicó Solá.

El canciller Felipe Solá especificó qué le pidió el gobierno argentino a Morales.

Morales llegó acompañado por parte del que fuera su gabinete de gobierno: su exvicepresidente, Álvaro García Linera; la exministra de Salud, Gabriela Montaño; el excanciller Diego Pary; y su exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales. En cuanto llegó, proviniente de Cuba a donde había viajado luego del asilo recibido en México, el ex presidente boliviano tuiteó en agradecimiento a la Argentina.