Fabián de Sousa se presentó este miércoles en Tribunales Federales de Lomas de Zamora ante el juez Federico Villena como víctima de la causa por espionaje ilegal.

Cabe destacar que dos ex funcionarios de Cambiemos quedaron bajo la mira por sus vínculos con los espías investigados en la causa, mientras que los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri fueron salpicados por las declaraciones que los acusados dieron ante la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso de la Nación.

"Esas acciones me afectaron en lo personal, familiar y empresarial y que uno jamás soñó vivir en un país en democracia que pasen este tipo de situaciones", afirmó De Sousa.

"Me voy acongojado con lo que me tocó vivir tanto a mi, que estuve preso y viví circunstancias difíciles, como mi familia y a mi entorno personal y empresarial".

.

Al ser consultado por lo expresado ante el magistrado, de Sousa adelantó que no dirá nada y que dejará que la Justicia haga su trabajo, pero que fue "un hecho denigrante que le puede tocar a cualquier persona, no solamente a mi". "Me eligieron como un enemigo y eso hizo que no tenga ningún tipo de derecho", añadió.

Fabián de Sousa declaró que nunca se imaginó vivir una situación así.

"Por responsabilidad, aunque hay muchos elementos y que podría conversar con ustedes, prefiero dejar que avance la investigación y que sea el ámbito judicial el que demuestre los hechos y que delimite quienes son los responsables de haber llevado a cabo este proceso de persecución", cerró.