Eduardo Fellner, imputado por integrar una asociación ilícita y por administración fraudulenta, ingresó en una camioneta particular a la Unidad Penal 7 ubicada en el acceso sur a la capital jujeña, poco antes de las 17, en compañía de su abogado defensor, Horacio Aguilar.

Luego de cumplir con los trámites habituales, Fellner se sometió a estudios médicos para analizar su estado de salud actual y posteriormente fue alojado en un pabellón común, junto a los imputados ex funcionarios detenidos anoche.

El juez Cruz lo llamará en los próximos días para tomarle declaración indagatoria. En esta causa se investiga el desvío de 1.300 millones de pesos para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido levantadas, lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas.

Entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.

Anoche también fueron detenidos Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy;, y Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.

A ellos se suman el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.

Finalmente se libró la orden de detención en esta causa para Milagro Sala, quien cumple con una prisión preventiva domiciliaria, y de las cooperativistas Gladys Díaz y Mirta Aizama, estas últimas encarceladas por otras causas, en el penal de mujeres.