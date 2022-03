Según se informó oficialmente este viernes, la Cancillería Argentina a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional coordinó la presencia local en Satellite 2022, el evento más importante e inclusivo de líderes de opinión sobre el espacio y los satélites del mundo, en Washington DC, Estados Unidos, donde además se realizó una misión comercial y una mesa que reunió a más de 100 referentes del sector.

Por primera vez, la delegación argentina estuvo presente con un Pabellón Nacional, en el que participaron 9 empresas y que alcanzó las 500 visitas diarias consolidando la presencia del país en un sector donde las compañías argentinas han logrado posicionarse como referentes, participando de diferentes proyectos de cooperación internacional, públicos y privados.

Por su parte, Leonardo Brocca, del área de negocios del INVAP aseguró: “Estar en Satellite fue algo muy positivo. Hacerlo de manera conjunta en un pabellón argentino es muy relevante”.

Mientras que, Adrián Unger, subgerente de la oficina de información satelital de Veng dijo: “Siempre es un gusto estar entre los principales actores de la industria aeroespacial, en búsqueda de nuevas oportunidades. Estamos muy contentos de estar en el pabellón argentino, que nuclea a las principales empresas del ámbito nacional”.

.

A su turno, Javier Siman, presidente de DTA S.A., destacó: “Estar en Satellite es un gran objetivo para nosotros, por las relaciones que se establecen internacionalmente. Contamos con el apoyo de nuestra embajada y nuestros ministerios para presentarnos y hacer relaciones comerciales”.

En el marco de la feria, la Embajada argentina en Estados Unidos organizó el encuentro “Argentina-US Commercial Space Cooperation: Current Progress and Future Opportunities”, con una recepción para 120 invitados del sector satelital y aeroespacial.

La actividad contó con la participación de los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de Raquel Silva, Brazil & Argentina Desk Officer, U.S. Department of Commerce; moderado por Luz Pereyra, Head of Trade Policy de la Embajada de Argentina en Estados Unidos.

Luego, la jornada continuó con la realización de una Mesa, con la presencia del subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina, Pablo Sívori, y la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, María Apólito y 120 referentes del sector.

.

Allí también, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello aseguró: “La industria aeroespacial es una política de Estado. Haber logrado un stand nacional en la feria Satellite 2022, que reunió a buena parte de la oferta argentina en la materia, fue un paso muy relevante y fortaleció el mensaje de que la ciencia, la tecnología y la producción son ejes prioritarios de la recuperación de la economía argentina a mediano y largo plazo".

En ese sentido, el diplomático destacó: “El sector ofrece tantas posibilidades que le estamos dando máxima prioridad a promocionar las distintas ramas que lo componen, ya que es una industria muy compleja".

También se realizó una Misión Comercial, organizada por la Dirección Nacional de Promoción del Turismo, Deportes, Industrias Culturales y Servicios Basados en el Conocimiento, de la que formaron parte empresas como Imer Antennas, Servicio Satelital y LatamSat.

.

La delegación argentina, que incrementó su presencia en la feria respecto a ediciones anteriores, estuvo integrada por nueve empresas:

Arsat (Buenos Aires)

Ascentio Technologies S.A. (Córdoba)

Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA - GEMA) – UNLP (La Plata, Buenos Aires)

DTA (Córdoba)

INNOVA SPACE (Mar del Plata, Buenos Aires)

INVAP S.E. (Río Negro)

Solar54 (La Rioja)

TLON SPACE S.A. (CABA)

VENG (CABA).

La tecnología argentina presente en Estados Unidos.

Otros detalles

Durante su participación en la feria la empresa Innova Space, de Mar del Plata, firmó un memorando de entendimiento (o MOU, por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding) con India para hacer lanzamientos de satélites.

Argentina es el primer país de la región con presencia en el espacio y el onceavo país con mayor número de satélites en el espacio a nivel mundial.

La feria internacional Satellite reúne a la comunidad satelital global para discutir las tendencias actuales del mercado y la industria y explorar el próximo paso para las comunicaciones. Ejecutivos, ingenieros, funcionarios gubernamentales y clientes comerciales asisten a la feria para resolver desafíos globales, cerrar la brecha digital, aumentar el acceso al espacio, cultivar nuevas innovaciones y liderazgo futuro, colaborar en políticas y establecer contactos con colegas y pares.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional – dependiente de la Cancillería Argentina- brinda asistencia técnica y económica para que las pymes argentinas presenten sus productos y servicios en las principales ferias internacionales, foros y congresos, y se vinculen de manera directa con compradores globales a través de las rondas de negocios.