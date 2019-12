El presidente Alberto Fernández mantuvo este jueves en la Casa Rosada reuniones con ministros e integrantes de su equipo de gobierno con el fin de ultimar los detalles de las primeras medidas a adoptar por su gestión, entre las que se incluyen la definición del nuevo organigrama administrativo, y los acuerdos en el Parlamento con el objeto de debatir y aprobar la emergencia económica, social y sanitaria.



Fernández pasó la noche en su domicilio en Puerto Madero, donde mantuvo reuniones de trabajo hasta la madrugada de esta jornada y, en un breve diálogo que mantuvo con la prensa al salir del edificio, confirmó que durmió allí porque aún restan "cuestiones de la mudanza (a la residencia oficial de Olivos) que no finalizaron".



Tras arribar a las 9:50 a la Casa de Gobierno cruzó por el Patio de las Palmeras, saludando a quienes estaban allí, y para iniciar sus actividades se trasladó a otra dependencia de la sede, según fuentes oficiales, ya que personal técnico está arreglando el aire acondicionado de su despacho que aún este jueves no funcionaba.



Durante la mañana, Fernández recibió a los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en una agenda de trabajo que será "dinámica" y cuyas novedades se irán conociendo en el transcurso de la jornada, añadieron las fuentes.



LEÉ TAMBIÉN: Alberto mantendrá una reunión con su Ministro de Economía

Distintos ministros fueron llegando desde temprano a la Casa Rosada, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el de Agricultura, Luis Basterra; y el de Trabajo, Claudio Moroni, así como también la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el Procurador General de la Nación, Carlos Zannini; y el diputado reelecto Leonardo Grosso, entre otros.



Estas presencias hicieron barajar en un primer momento la posibilidad de una reunión de gabinete pero se informó a los periodistas que "por el momento no habrá encuentro del gabinete", en línea con la modalidad de trabajo de Fernández, quien prefiere mantener encuentros con los ministros individualmente y citarlos a la Casa Rosada para tratar determinados temas que lo ameritan.



Si bien se especuló con la posibilidad de una visita a Fernández del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien arribó hoy sorpresivamente a la Argentina procedente de Cuba, ello quedó descartado, y el canciller Felipe Solá, en tanto, explicó que le van a "conceder la condición de refugiado".



"No está previsto que se reúna con Alberto Fernández, pero tal vez haya un llamado telefónico", dijo Solá, quien explicó que la condición de refugiado la otorga "el Ministerio del Interior y está reglamentada", lo cual no ocurre con la figura del asilo.



También concurrió a la Casa de Gobierno el dirigente peronista de Lomas de Zamora y uno de los líderes del movimiento social Evita, Fernando "Chino" Navarro, quien confirmó que será el nuevo secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, con la tarea principal de ser el nexo del Poder Ejecutivo con el Congreso.



Navarro explicó a los periodistas que su función será "acompañar a Santiago Cafiero, esencialmente en todo lo que tenga que ver con la política, la búsqueda de consensos", y ser "auxiliar" del Jefe de Gabinete y del ministro de Interior, De Pedro, junto el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Con respecto de este tema, Fernández había anunciado en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa que el gobierno llamará a sesiones extraordinarias para debatir la emergencia económica, social y sanitaria, entre otras medidas iniciales, en el marco de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.



Se espera que estos proyectos sean enviados el lunes al Parlamento, para ser tratados en la Cámara de Diputados el miércoles 18, previo paso, el martes, en el plenario de las comisiones de Legislación y Presupuesto.



Por otra parte, al salir de su departamento de Puerto Madero en auto rumbo a la Casa Rosada, Fernández confirmó que su pareja, Fabiola Yáñez viajó a Italia, adonde llegó en la mañana de este jueves y fue recibida por el embajador argentino en Roma, Tomás Ferrari, y la encargada de negocios de la embajada argentina ante la Santa Sede, María Julia Rodríguez.



En lo que representará su primer acto oficial y debut como primera dama, Yáñez realizará una visita al papa Francisco, y participará de la inauguración de la nueva sede de la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes, en el barrio romano de Trastevere, que encabezará el Sumo Pontífice.