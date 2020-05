El Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de la presentación del Plan “Argentina Hace” y de la firma del convenio del “Fondo de Infraestructura Municipal” que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respectivamente, expusieron en La Plata. También participaron de la presentación el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, e intendentes oficialistas y opositores.



“Firmamos un convenio por obras para 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, incluida La Matanza. Es un día muy importante porque estamos ya poniendo en marcha la Argentina de la post pandemia. No con palabras, claramente, sino con hechos. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestro querido presidente, Alberto Fernández, por haber cumplido con su palabra y traer la inversión que necesitamos para poner en marcha las obras que precisan todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, incluida por supuesto La Matanza”, dijo el Jefe Comunal.



Espinoza hizo un paralelismo entre las medidas que se requieren tomar para la recuperación económica del país y lo que fue la inversión para reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra Mundial: “Lo que hoy terminamos de firmar con nuestro Presidente y con nuestro Gobernador tiene que ver con una muy fuerte inserción del Estado en la vida económica de la Argentina que viene. Necesitamos hacer lo que hicieron los grandes países después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conocido Plan Marshall. Eso significa una fuerte inversión de recursos del Estado en la economía, porque no van a venir inversiones del sector privado si no se pone en marcha primero el Estado”, explicó.



Además, Espinoza señaló que “estas son obras públicas que van a cambiarle la vida a cientos de miles de vecinos de nuestro distrito”. Y agregó que “se realizarán no solamente nuevos asfaltos e infraestructura social, sino que también se llevarán adelante obras para seguir invirtiendo en la red de agua potable y en la red cloacal, que es algo que estábamos esperando hace más de 4 años.”



El plan “Argentina hace” es un mega plan de obras de 20 mil millones de pesos para el conurbano bonaerense que generará 8.700 puestos de trabajo y está destinado a reforzar la infraestructura de la provincia de Buenos Aires en los distritos donde más afecta la pandemia en términos sociales y sanitarios. Consiste en 224 proyectos para la reactivación y ejecución de obras que beneficiarán a más de 13 millones de personas.



Esta planificación otorga financiamiento para proyectos en grandes aglomerados urbanos, donde todos los trabajos se realizarán con mano de obra local y con cuadrillas integradas por pocas personas, sin requerir el traslado interurbano de trabajadoras y trabajadores.



Por su parte, el convenio del “Fondo de Infraestructura Municipal” firmado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consiste en el otorgamiento de 2 mil millones de pesos para obras en todos los Municipios de la Provincia, que será distribuido según el CUD (coeficiente único de distribución).



Asimismo, Espinoza destacó que “todos los países del mundo están siendo muy dañados económica y humanitariamente por esta pandemia de Coronavirus. El mundo piensa cómo salir de esta crisis. Para nosotros lo primero es la salud. Tenemos muy claro que los países que mejor están preparados para enfrentar la pandemia son los que tienen mayor protección social, como es el caso de Argentina. Por ejemplo, en La Matanza ya contamos con 2056 camas de internación entre el sector público y el privado y además estamos terminando de instalar 4000 camas de aislamiento. Estamos preparados para los peores días, que lamentablemente están por venir. Según los expertos serán en la segunda quincena de junio”.



Respecto a la situación del sector industrial, resaltó que “en nuestro distrito ya abrimos 53 empresa. Todas vuelven a la actividad con los protocolos correspondientes y los cuidados necesarios. Hemos acordado que cada empresa debe hacerse cargo del transporte de sus trabajadores, de ida y de vuelta, tomar la temperatura de los mismos al ingresar, mantener en las líneas de producción la distancia social necesaria y observar el cumplimiento del lavado de manos cada dos horas. Vamos a poner nuevamente el motor de la economía en marcha”.



El Jefe Comunal de La Matanza también aprovechó para recordar los números de contacto que brinda el municipio durante esta pandemia: “ante cualquier síntoma las vecinas y vecinos deben comunicarse al 107; además, en caso de querer denunciar a alguien que este violando la cuarentena, llamen al 134 o a mi oficina que es el 4441-3551 o por mensaje al 15 5036-4107 dónde también se puede realizar consultas.”



Y al finalizar el intendente de La Matanza pidió a todos los vecinos “que tengamos responsabilidad y que actuemos con solidaridad. Pese a las dificultades, debemos convertir el miedo en confianza y la angustia en esperanza. La única vacuna es cuidarnos entre todos”.