El secretario general del sindicato de maquinistas La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que tras el paro llevado a cabo esta madrugada, el gremio considera la posibilidad de "no trabajar más los feriados".



"Solicitamos un aumento de emergencia para los jubilados, una ley federal de transporte que la venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, la eliminación del Impuesto a las Ganancias y las paritarias libres", expresó Maturano en declaraciones a radio AM530.



Además, Maturano destacó que lo del bono de 5 mil pesos fue un engaño: "seguramente los gremios del transporte llevarán la voz de que nos mintieron de nuevo, que fue un cuento del tío, porque después, con el decreto que sacaron, casi ningún trabajador lo va a cobrar", enfatizó.



Los gremios del transporte realizaron esta madrugada un paro nacional entre las 4:00 y las 7:00 que afectó colectivos, trenes y subtes, como también vuelos, transporte marítimo y de mercaderías, a raíz de un reclamo contra el impuesto a las Ganancias.



"Se planteó en la mesa de transporte no trabajar más los feriados nacionales, esa sería una medida de protesta. En el caso de ferroviarios no habrá trenes esos días", señaló Maturano.

"Queremos seguir con el diálogo aunque no nos escuchen desde el otro lado. Pero la paciencia tiene un límite", agregó.



El líder sindical explicó que pasaron 12 días hasta que finalmente fueron recibidos por el ministro de la Producción y el Trabajo Dante Sica y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.



"Ya no teníamos tiempo para levantar la medida pero igual fuimos para dialogar y poner sobre la mesa los puntos que estamos reclamando, aunque no nos dieron ninguna respuesta", aclaró el jefe del gremio de maquinistas.