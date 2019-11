Daniel Filmus, diputado nacional y ex ministro de Educación, estuvo este martes en los estudios de Crónica HD. En diálogo con Horacio Embón sostuvo: "Yo escuchaba ayer (lunes) hablar a nuestro presidente un país de fantasías, que no es el de la realidad". Y agregó que "prácticamente todo lo que dijo no se cumplió. Dice que el país está en mejores condiciones de crecer".

Sobre la educación, Filmus aseguró que "recibió un golpe muy fuerte porque Argentina había aprobado entre el 2003 y el 2007 un conjunto de leyes, que debería haber aplicado este gobierno y no aplicó ninguna". Entre ellas nombró a la ley de educación técnica, la ley de los 180 días, la ley de financiamiento educativo y la ley de educación sexual. Además, indicó que "plantearon como objetivo principal una segunda lengua en las escuelas y eso no existe".

Con respecto al presidente electo, señaló que Alberto Fernández "es el que tiene por un lado la experiencia pero también la capacidad y la creatividad para tener soluciones muy urgentes".

Por último hablaron sobre el encuentro organizado con Gustavo Santaolalla y Alberto Fernández, en su propia casa. El diputado nacional comentó que fue una situación muy linda y destacó la disposición del presidente electo. "El 80 por ciento del tiempo, Alberto escuchó las palabras de Santaolalla", remarcó. Y concluyó: "Realmente para ser presidente tambien hay que tener ese tipo de sensibilidad".