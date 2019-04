Fugándose del país, Alberto Samid complicó su situación "inexplicablemente". Así lo determinó el fiscal Gabriel Pérez Barberá, quien en diálogo con Crónica HD, contó que ahora deberá revocar cualquier pedido de excarcelación solicitado por la defensa del empresario, dado a que hay un peligro inminente de fuga.

"Si Samid no se hubiese fugado, no hubiese terminado preso. Porque según establece la Corte Suprema si una persona llega a juicio en libertad no queda presa aun con una condena efectiva. Porque la misma recién se ejecuta con cárcel cuando queda firme. Samid hubiese quedado libre aún siendo condenado. Por eso la fuga resulta inexplicable", explicó.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico solicitará la prisión preventiva para el empresario tras los alegatos que tuvieron lugar ante el tribunal que lo juzga por evasión. "Ahora tendré que rechazar la excarcelación si me la piden porque hay un peligro de fuga inminente. Después el Tribunal va a resolver conforme a su criterio", analizó.

Y agregó al respecto: "En algún momento va a haber que pedirla (la prisión preventiva) porque el estado de detención en el que está Samid en este momento no es un estado que se pueda prolongar en el tiempo, la actual es una detención exclusivamente a los fines de que él comparezca a juicio".