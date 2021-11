Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones legislativas, el candidato a diputado nacional de Vamos con Vos en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, estuvo este jueves en Crónica HD, donde buscó mostrarse como una alternativa en medio de la disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Si votan a algunas de las dos fuerzas que protagonizaron la vida política en los últimos diez años, el resultado será el mismo”, pronosticó.

Entrevistado por Chiche Gelblung, Randazzo expresó su confianza en que el próximo 14 de noviembre logrará los votos necesarios para conseguir una banca como legislador. “No tengo dudas de que voy a entrar al Congreso. Estamos frente a una nueva elección, en la cual irá a votar mucha gente que no lo hizo en las PASO por el desencanto que tiene con la política”, aseguró el candidato, que se definió como “un peronista moderno”. “Un peronista que entiende hacia dónde debe ir la Argentina”, insistió.

Randazzo tomó distancia del Frente de Todos

Luego de calificar como “un error” las medidas tomadas por el gobierno nacional luego de las PASO de septiembre pasado, el ex ministro de Interior y Transporte buscó diferenciarse de la coalición oficialista. “Estoy asociado a los trenes, al pasaporte, a las cosas concretas. Hace seis años tomé distancia. Me ofrecieron ser gobernador y dije que no, lo mismo cuando me ofrecieron ser primer diputado nacional. No pienso en nada parecido al Frente de Todos”, sostuvo en la entrevista.

En sus críticas hacia el oficialismo, Randazzo dijo no poder “pertenecer a un espacio en el que se sigue defendiendo que haya casi 50% de pobreza y 51% de informalidad en el trabajo”. Y luego agregó: “¿De qué estamos hablando? Y no creo que el reemplazo de esa fuerza sea el macrismo. Pienso diferente”.

“Yo no tengo nada que ver con este gobierno, porque en realidad sería renunciar a mi esencia. Ellos se fueron desnaturalizando. Hoy el kirchnerismo es un grupo de fundamentalistas, que defienden sus propios lugares, pero están alejados de lo que le pasa a la gente”, subrayó el ex funcionario nacional.

Por otra parte, Randazzo pidió discutir acerca de cómo se genera trabajo y se derrota a la inflación. También planteó debatir sobre cómo se mejora la inseguridad y la educación. “¿Qué es lo que discute hoy la grieta? Estupideces, cosas del pasado”, consideró el candidato de Vamos con Vos. “Intentamos generar una alternativa a la gente”, manifestó.

En medio de sus propuestas, Randazzo reclamó “priorizar una economía que genere riqueza y permite crear trabajo”. “Hay que equipar a la policía física, tecnológica e intelectualmente”, concluyó.