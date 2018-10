El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, elogió el proyecto de Presupuesto que se debate en el Congreso porque permitirá al Estado nacional "dejar de vivir de prestado" y afirmó que "no hay un dirigente con el cual no tengamos diálogo hoy en la Argentina”.



"Este presupuesto tiene la característica de ser un presupuesto que equilibra las cuentas públicas y a partir del cual el Estado nacional va a dejar de vivir de prestado", manifestó el funcionario.



En esa línea, Frigerio mencionó el diálogo con los presidentes de los bloques del Congreso, los gobernadores, y referentes del peronismo no kirchnerista, como Sergio Massa y Miguel Pichetto.

"Estamos discutiendo con todos los actores del Congreso para que el país tenga" la herramienta de gobierno que significa el Presupuesto, dijo en referencia a esa ley clave.



"En general la oposición ha demostrado mucho apoyo a la gobernabilidad y tener un presupuesto tiene que ver mucho con la gobernabilidad", agregó.



El ministro subrayó que “lo que estamos percibiendo de los dirigentes de la oposición es mucha responsabilidad y mucha seriedad y vamos a seguir buscando consensos con los dirigentes de la oposición”.



En una rueda de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión del gabinete nacional, aclaró: “Nosotros no tenemos mayorías parlamentarias y claramente necesitamos de ese diálogo para obtener esta herramienta de gestión como es el presupuesto”.



Pero el ministro aseguró que “nunca se restringieron los acuerdos a un instrumento, como puede ser el presupuesto, sino en todos los órdenes”.



Por otra parte, el funcionario reconoció que el Gobierno "es consciente que los resultados que hemos obtenido hasta ahora no están en línea con lo que en su momento nos propusimos” y analizó que "la responsabilidad de recuperar esa confianza pasa por cómo podamos sortear esta crisis tan compleja".

"En la medida que podamos demostrar que así como el año pasado en un contexto normal volvimos a crecer, a generar empleo en el sector productivo, a emprender el mayor plan de infraestructura que se recuerde, a avanzar en la agenda de reformas institucionales, ahora, en un contexto adverso, somos buenos para manejar y minimizar los efectos de esta crisis", comentó.



“Eso es lo que tenemos que mostrarle a la sociedad, y además que en esta crisis nos manejamos con solvencia para que impacte lo menos posible, sobre todo en los sectores más vulnerables”, concluyó.