El ministro del Interior, Obras y Servicios Públicos, Rogelio Frigerio, aseguró este miércoles en su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que con los gobernadores "hay casi absoluta coincidencia en que este Presupuesto tiene que tener equilibrio entre lo que ingresa al Estado y lo que se gasta. Hasta ahora no era políticamente correcto hablar de que el presupuesto tenia que tener cuentas equilibradas”. sostuvo el funcionario.



Al defender el Presupuesto 2019, advirtió que "el nuevo acuerdo con el Fondo no cambia ninguna de las variables macroeconómicas fijadas en el Presupuesto". "La independencia del Banco Central le otorga a su presidente los grados de libertad necesaria pero elegir las herramientas para cumplir con las pautas que fija el Ejecutivo", sostuvo luego.



Sobre el citado acuerdo con el FMI y la redacción del artículo 53 del proyecto, que pone condiciones para renegociar la deuda como advirtieron los opositores dijo que "de forma conjunta con la oposición para que no queden dudas. La corrección saldrá del consenso con la oposición desde esta comisión".



En tanto manifestó que “no tiene pensado” modificar el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con vistas a los comicios del año próximo.



Más tarde ante una consulta del presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el ministro del Interior rechazó la posibilidad de que el gobierno pueda impulsar cambios en las PASO como había planteado el diputado kirchnerista.



“No tenemos pensado modificar las PASO”, aseveró Frigerio, quien agregó: “Si tuviéramos la inclinación o decisión de hacerlo necesitaríamos consenso con otras fuerzas políticas pero no está hoy en agenda de este Gobierno modificar las PASO”, insistió.



Y añadió "no podemos modificar ninguna ley vinculada al financiamiento de la política o la política en general, porque somos un Gobierno con amplias minorías parlamentarias tanto en la cámara baja, como en el Senado, como nos ocurrió en 2016 con la reforma política, ya que tampoco pudimos avanzar, a pesar de tener media sanción de Diputados pero no pudimos avanzar en el Senado porque tenemos minorías y dependemos de la búsqueda de consensos".



En tanto, el ministro habló sobre la necesidad de avanzar en una nueva ley de financiamiento de la política, al sostener que se trata de un tema “muy relevante” y recordó que el gobierno impulsa “un proyecto que esperemos tenga el mayor consenso posible” en el Congreso.



Frigerio ratificó que hay acuerdo para que tarifas de AYSA. Edenor y Edesur y del transporte de pasajeros interurbano del ámbito metropolitano pasen al control de la Ciudad y la Provincia.

De esta manera explicó que "cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales", otorgando "plena autonomía" a las provincias en lo que respecta a la política tarifaria. Por lo tanto, "las provincias y la ciudad definirán las compensaciones y/o subsidios al transporte de pasajeros automoto. en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones".