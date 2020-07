El país debate sobre el caso del jubilado que mató al delicuente que entró a robar en su casa en Quilmes y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó que "para un fiscal, (el jubilado) sea el homicida". Consultado por esa afirmación, el legislador porteño y asesor presidencial, Leandro Santoro, recordó una vieja declaración de la ex funcionaria y en ese marco la tildó de "borracha", un calificativo que desató la polémica en Twitter, donde hoy se convirtió en tendencia como "machirulo".

El punto de partida de la polémica entre el dirigente del Frente de Todos y la presidenta del PRO es el caso del jubilado que mató a un ladrón que entró a robar a su casa de Quilmes, por tercera vez en el día, y que ahora está con prisión domiciliaria mientras avanza la causa judicial.

Patricia Bullrich opinó en su cuenta de Twitter: "Jorge, un jubilado, fue atacado en su casa tres veces en la misma noche. Una banda de barras bravas le fue a robar sus ahorros. Para un fiscal, él es el homicida: este es el mundo del revés. La justicia y los funcionarios deben estar del lado de Jorge, la víctima".

El asesor del presidente, Leandro Santoro, fue duro con sus calificativos a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sus declaraciones generaron polémica en las redes sociales.

En una entrevista radial con Futurock, Santoro opinó sobre la postura de Bullrich y marcó la diferencia con la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien dijo que "entendía" al jubilado Jorge Ríos pero que "también salió a decir que era una locura que la sociedad civil estuviera armada", apuntó Santoro.

"Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de restaurantes, dijo que ´el que quiera andar armado, que ande armado y el que no no´. Esta es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo", subrayó Santoro.

"Pienso que la gente no tiene que estar armada -continuó el legislador porteño- pero también me pongo en la piel del tipo que le clavan un destornillador y me enloquece. No es un tema para ser simplistas. Obviamente no estoy de acuerdo con que la propiedad privada sea más importante que la vida, pero también hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre una agresión y tiene una reacción violenta", analizó.

La respuesta de Bullrich

Al conocerse las declaraciones del asesor de Alberto Fernández, Bullrich escribió en su cuenta de Twitter: "Que los asesores del presidente discutan lo que yo digo en vez de preocuparse por la inseguirdad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; explique ustedes de qué lado de la seguridad están".

Jorge es herrero. 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están. https://t.co/nGsKkDjgFG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2020

Ante el twit de Bullrich, Santoro agregó: "Mirá, Bullrich, después de cenar, le puede pasar a cualquiera, pero el problema es que eras ministra de seguridad cuando decías que la gente podía armarse. Siempre hay que estar del lado de la víctima, pero también del derecho y la cosas que dijiste esa noche fueron muy peligrosas".

Mira @PatoBullrich después de cenar le puede pasar a cualquiera, pero el problema es q eras ministra de seguridad cuando decías q la gente podía armarse. Siempre hay q estar del lado de la víctima, pero también del derecho y las cosas q dijiste esa noche fueron muy peligrosas. pic.twitter.com/jVKmSBiS4o — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) July 22, 2020

"Machirulo", en Twitter

Claro que el debate sobre cómo debe actuar la Justicia se desvirtuó rápidamente cuando el eje se corrió al calificativo de "borracha". El legislador se convirtió en tendencia en la red social del pajarito como "machirulo". A la cuestión se sumaron dirigentes del PRO, como la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y Federico Pinedo que marcó como "completamente inaceptable" la afirmación de Santoro.

Irrespetuoso, machirulo y ordinario, como su Jefe - Leandro Santoro: "Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado" - https://t.co/Lm7FNQTvdb — Laura Alonso �� (@lauritalonso) July 22, 2020

