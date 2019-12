Teresa García, ministra de Gobierno bonaerense, participó de la memorable jornada en la que se disputó el tradicional premio Carlos Pellegrini en un desbordante hipódromo de San Isidro, y volvió a manifestar un fuerte respaldo de la gestión de Axel Kicillof hacia la industria hípica.

"Estoy muy emocionada, honrada y distinguida porque la actividad haya permitido que yo entregara el Carlos Pellegrini. La verdad, me produce una emoción personal muy grande", explicó la ex senadora en conversación con la prensa.

Además, detalló que su presencia en una de las catedrales del turf "no hace más que reforzar el compromiso que he asumido con esta actividad cuando arreciaron tiempos feos en la no comprensión de quienes tenían a su cargo el gobierno en la no comprensión de que esta es una actividad productiva por excelencia y que genera y motoriza muchísimos puestos de empleo".

"En lugar de decir que al empleo hay que reconvertirlo en personas que manejen drones o produzcan cerveza artesanal, lo que hay que rescatar es la sabiduría y el expertiz de personas que han trascendido de generación en generación en esta actividad, con amor y con pasión por los animales. No puede haber un solo gobernante que diga dónde vale más un puesto de trabajo. Esto es una actividad productiva y, como tal, tiene que estar jerarquizada por el gobierno", enfatizó.

Teresa García también fue reconocida por el trabajo que realizó como senadora, cuando tuvo a su cargo la resistencia al intento de modificación de la Ley de Reparación para con el sector que pretendió realizar el gobierno bonaerense anterior.

"El gobernador ve esta actividad como productiva. El aspecto lúdico es la última parte de la cadena, pero hay que mejorarlo también, porque eso hace a la promoción del origen de toda la actividad. El gobernador ha dicho que piensa fortalecer esto y que estaba en conocimiento de lo que estaba ocurriendo mientras era diputado nacional y yo senadora", afirmó.

La ministra también habló de lo "terrible" que significó para muchos pueblos de la provincia el cierre de algunos hipódromos por la pérdida de fuentes de trabajo de personas que se dedicaron generación tras generación a esa industria.

"En los campos de la provincia es donde se crían los caballos. Hablaba con quien ganó el Pellegrini, es un brasileño que estaba emocionadísimo. Tenemos que tener a un bonaerense en esa misma condición en el próximo Pellegrini", auguró.

"Todos sabemos que estamos en emergencia. El fin de esta actividad también se convertiría en emergencia si la gente se queda en la calle. Nunca más poner en sangría una actividad productiva, como pretendió el gobierno de María Eugenia Vidal", cerró.

Por su parte Diego Quiroga, secretario general de la Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), manifestó el entusiasmo que los diversos sectores que integran esa industria avizoran con la llegada de Axel Kicillof al poder. “Seguramente vamos a poder recomponer el daño que sufrimos. Contamos con capacidad e inteligencia en el gobierno que, seguramente, nos va a dar el apoyo que necesitamos los trabajadores y la industria”, consideró.

Y concluyó: "encontramos en el presidente Alberto Fernández y en el gobernador Axel Kicillof un motivo de esperanza para volver a convertir a la provincia de Buenos Aires en el motor productivo del país tras la grave crisis que atravesó la industria hípica en estos últimos cuatro años".