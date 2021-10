Organismos oficiales, gobernaciones y municipios fiscalizarán que los comercios cumplan el congelamiento de precios establecido por la Secretaría de Comercio Interior Así lo explicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, tras indicar que “si no se cumplen los precios, se puede denunciar a Defensa del Consumidor; habrá multas y sanciones”.

En un contacto con la prensa en Casa Rosada, Cerruti también consideró que “no va a haber desabastecimiento” de productos en los negocios, al replicar las advertencias formuladas desde algunos sectores empresarios en tal sentido. “Aunque sólo algunas empresas no entraron en ese acuerdo, se va a seguir conversando porque ese es el espíritu de este Gobierno”, destacó la vocera. Además, Cerruti dijo que “había que darle un corte al tema precios, en algún momento había que sacar la resolución porque la disparada de los precios no tiene ninguna explicación ni justificativo, ni macroeconómico ni político”.

.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respaldó las medidas del Poder Ejecutivo nacional para ordenar los precios de la canasta familiar y señaló que implica “darle una lógica que tenga que ver con los costos”. Lo dijo antes de reunirse con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires.

“Desde la Provincia respaldamos y vamos a acompañar las medidas que está implementando el Gobierno nacional para cuidar el bolsillo de la gente”, aseguró Kicillof. El mandatario provincial explicó que “la propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingresos, terminan consumiendo lo mismo”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense también se sumará a los relevamientos para verificar el cumplimiento de la resolución que dispuso retrotraer los precios de 1.432 artículos básicos a los valores que tenían al 1 de octubre y mantenerlos así hasta enero. "Hubo aumentos en exceso y sin justificación en los últimos quince días. Buscamos que se cumpla realmente este programa que beneficiará a los consumidores en general, y que puede ser una herramienta muy importante para favorecer sobre todas las cosas a los sectores más vulnerados", expresó su titular, Guido Lorenzino.

Cruce entre Feletti y la Cámara de Comercio

La resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior provocó un cruce entre su titular, Roberto Feletti, y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien por la tarde había pronosticado un escenario de "desabastecimiento" como consecuencia del congelamiento de precios. "Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, dijo Grinman en declaraciones radiales.

Junto a @giorgi_debora nos reunimos con @Kicillofok e intendentes e intendentas bonaerenses para articular un trabajo conjunto y asegurar que todos y todas accedan a la canasta establecida de 1.432 productos con precios justos y estables hasta el 7 de enero de 2022. pic.twitter.com/hIGaVdTkoh — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

Rápido de reflejos, Feletti salió a contestar: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento", sostuvo el funcionario en su cuenta de Twitter. “Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante, poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”, agregó.

Un rato más tarde, en un comunicado, la Cámara salió a aclarar que las declaraciones de Grinman "en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional" y que la entidad mantiene "plena vocación de colaborar con las autoridades gubernamentales en lo que esté a su alcance, a fin de promover el crecimiento del sector representado y, por su intermedio, colaborar con el progreso del conjunto de la Nación".