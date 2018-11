Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri permaneció el fin de semana largo en Olivos, y salió sólo para estar en un acto con amigos y famosos. Ya desde el viernes son frecuentes las entrevistas "visibles" y privadas -más estas últimas- que se aproximan a su escritorio residencial. La exultante satisfacción que le produjo el jueves la aprobación del Presupuesto cayó de inmediato en un bajón cuando se enteró que puestos "clave" del Consejo de la Magistratura le fueron arrebatados a Cambiemos por representantes del peronismo en sus diferentes líneas.

El jueves había entrado con una amplia sonrisa a la Casa Rosada tras conocer los números que respaldaron al ejercicio fiscal del año venidero. Tal es así que pidió un "almuerzo para todos" en el despacho contiguo a su lugar de trabajo. Asistieron todos los ministros que previamente habían concurrido a la reunión de gabinete.

Se mostró muy alegre "por el gran apoyo que hemos recibido", acotó, y luego tuvo algunas sugerencias al hablar de los próximos pasos futbolísticos de Boca para definir la Copa Libertadores con su eterno rival, River. Después de su encuentro en Mar del Plata con los familiares de los tripulantes del ahora oficialmente hallado submarino "ARA San Juan", el mandatario retornó a Buenos Aires y se encontró con números que no son favorables para la presente y futura situación económica y social del país.

Por otra parte, algunos "encontronazos" que se perciben con el sector industrial, debido a la constante caída de la actividad, generan incomodidades plenas en el corazón del gobierno. En tanto, crece día a día el temor de ciertos incidentes, ya registrados, en torno a la presencia de relevantes figuras del mundo que asistirán a la reunión del G20.

Las medidas de seguridad superan todo lo previsto. En los siguientes bloques iremos enumerando una serie de hechos concretos que se producirán a distintos niveles y, como ya es costumbre, adelantos exclusivos de esta tradicional sección.

Ciudad blindada

Se dio la orden, casi pública, de que la ciudad esté blindada. Todo tipo de elementos de seguridad, móviles de diferentes niveles tecnológicos impresionantes, están siendo ubicados en el perímetro céntrico que abarcará cuadras y cuadras del sector donde se reúnan las relevantes figuras del G20.

La propia Patricia Bullrich solicitó a la población que "se aleje" de los lugares donde se instalen los elementos armados que ya están en el país y que fueron trasladados por los propios gobiernos que asisten y donados a la Argentina. En tanto, la Casa Rosada ha sido reforzada en toda su estructura y más allá de ella.

La Policía Federal realizó un trabajo prolijo. Un personal absolutamente preparado y capacitado para informar, y de gran transparencia en su movilidad, compone ese comando de extrema vigilancia estratégicamente elaborado por las altas autoridades de la seguridad nacional.

Este martes el gobierno presentará a la opinión pública el Plan de Seguridad que se programó para los próximos días.

Plan "Fiestas Felices"

El gobierno resolvió un bono de cinco mil pesos a pagar en dos veces. Puede ser en más cuotas. El Presidente recibió un informe de los organismos pertinentes -Desarrollo Social, por ejemplo- donde se consigna una serie de reclamos que no alcanzan a cumplir las necesidades públicas. Macri, según se insiste, quiere aplicar un plan que se denomina "Fiestas Felices", pero claro, según registra el documento hay varios agregados, entre otros el de los jubilados.

Se asentó en uno de los ítems presentado un aumento para la clase pasiva. Quizás un plus. Se habla de adelantar el aumento de marzo pero "eso no cubre nada", rematan las entidades que se nombran en el documento. Estos días, en Olivos, seguirá el encuentro de funcionarios y hombres de negocios para que se apruebe "algún programa de alivio para los que durante muchos años han trabajado para la grandeza del país", dice en un párrafo la ministra Carolina Stanley. Hay vientos que son favorables para darles una satisfacción a los ancianos. O acaso la insensibilidad se instaló en el país.

La obsesión del Presidente

Llegó el bloque donde las versiones se mezclan con la realidad. Pero claro, a veces el rumor se convierte en real. Crónica recorre el espacio de toda la Casa Rosada y de sus alrededores. Anoten:

1) La obsesión de Macri: la inflación. Qué pasa "que no la podemos parar", le dice constantemente al equipo económico. Se agarraba la cabeza y se sintió muy incómodo cuando le mostraron el 5,9 por ciento de inflación. Más aún su rostro se transformó en enojo total cuando vio la caída en la actividad industrial. "Qué hacemos", exclamó.

2) Macri y Donald Trump tienen prevista una "bilateral" en Olivos. Pero todo no está concretado. Circuló un rumor: "parece que no se hace...". Qué argumentan: "No tiene tiempo el poderoso y participa rápido del cónclave mundial y se va". Es una versión, claro.

3) Se llama Roberto Cardarelli. Es un relevante hombre del FMI. Ya se instaló junto a otros de la misma entidad en despachos del Banco Central. Van a controlar la plata que ingresa del Fondo y su distribución. Cardarelli estuvo hace algunas horas en Olivos con Macri. Hay que hacer los deberes, señores.

4) Uno escucha de voces que saben. ¿Y saben lo que le dijeron a Crónica?... Anote: "El ajuste será mayor en el 2020".

5) Encontronazo de los hombres de negocios con Nicolás Dujovne: "Hay una gran recesión que no termina y no queremos más aumentos de impuestos". Lo dijo la Unión Industrial, también estando en visita reservada en Olivos.

6) Se fue Jorge Triaca. "Nos sacamos una figura que no funcionó", dijo alguien cercano al número uno. Parece que es la impresión del propio Macri y de la mayoría del gabinete.

7) Sobre Trabajo, el que se queda como ministro es Dante Sica, un predilecto de Macri, actual ministro de Producción. Cómo trepa el hombre.

8) "Qué esperan para bajar los precios". En alto tono y no muy sonriente saltó la voz del Presidente. Quién fue el receptor: un grupo de comerciantes y empresarios que no paran de agregar comas a los precios. Final. Ahora vamos al otro bloque.

Más viviendas

Lo anunció el gobierno durante la visita que hizo el mandatario a Campo de Mayo. Allí se beneficiaron miles de vecinos por el plan de medio ambiente y de reserva ambiental. Felicitó a las Fuerzas Armadas por su colaboración, ya que sus familias están instaladas allí desde hace añares.

Al propio tiempo reveló el propósito de levantar más viviendas en otras zonas del Gran Buenos Aires para el próximo año. En siete días volvemos a encontrarnos en estas mismas páginas y el miércoles, junto a Jorge Cicuttin, a las 22 por Crónica HD.