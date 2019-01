EL MINISTRO VENDE PESCADO PODRIDO , POR OTRO LADO DEFIENDE A LOS EX FISCALES AMIGOS IMPUTADOS DE CORRUPTOS, LA CAUSA AMIA ? SOLO REVISARAN 1994 - 1995 EL RESTO TIENE EFECTO DE COSA JUZGADA MINISTRO ME DA PENA QUE SIGAN VENDIENDO HUMO LOS FAMILIARES NO LE CREEN NADA. https://t.co/yDwqhWKRhQ