El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, calificó este lunes como "una declaración peligrosa" y "discriminatoria" la afirmación del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, que señaló que "ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".



"La pobreza en ningún caso está relacionada al delito, me parece que es un muy mal camino el que tomó", afirmó Garavano tras ser consultado sobre esas declaraciones, que el candidato kirchnerista realizó en un programa de televisión.



El titular de Justicia fue uno de los voceros de la reunión de Gabinete que durante esta jornada encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.



Y en rueda de prensa, señaló: "Me llaman la atención las declaraciones, son muy desafortunadas, la droga como otras actividades ilícitas son delitos y no creo que los bonaerenses tomen alegremente la decisión de ir a cometer un delito".

El funcionario resaltó entonces que el gobierno nacional "avanzó fuertemente en la lucha contra el narcotráfico" y destacó la tarea de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y de su par bonaerense, Cristian Ritondo, en el área.

"Me parece que es una afirmación muy peligrosa, que tiene mucho desconocimiento, mucho de discriminación", concluyó.