El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo este jueves que la aclaración de la Corte Suprema de Justicia sobre que no se suspende el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "es algo bueno" porque ayuda a "aclarar los puntos" que el miércoles habían generado una protesta de la población. Además, aseguró que "no hubo ningún operador" político para que la Corte revierta la decisión.

En referencia a los cacerolazos que se produjeron en la Capital Federal, en conferencia de prensa en ministro dijo: "Es bueno, ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la gente, que la Corte clarifique estos puntos". Garavano estuvo acompañado del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

A su vez, el ministro contó que al presidente Mauricio Macri "le había generado preocupación" la reacción de la población "y cómo eso podía afectar al Poder Judicial". Y, acto seguido, agregó que estas protestas demostraron que "genera profunda sensibilidad" en la ciudadanía el tema de la corrupción, debido al "profundo esfuerzo" que realiza la sociedad "haciéndose cargo de años de despilfarro y de corrupción que se llevaron estos fondos" que hoy faltan en el país.