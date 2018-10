Tal como sucedió en abril, el radicalismo le marcó al gobierno que el aumento en las tarifas, en este caso el retroactivo que se agregaría a las subas del gas, era desmedido y fuera de la legalidad. Apenas un cambio de nombres: en aquel entonces, se pedía la cabeza de Juan José Aranguren; en éstos, la de Javier Iguacel.

Uno de los más duros fue el jujeño Gerardo Morales, que -tal como sucedió seis meses atrás- pidió públicamente dejar sin efecto la decisión. “Nos volvimos a enterar por los medios de esto, pero es mejor”, dijo el gobernador este miércoles, tras el anuncio del gobierno nacional de aceptar con matices la salida que ofreció el radicalismo al entuerto del pago retroactivo.

“Más allá de no compartir, hicimos propuestas, que es lo que corresponde en una coalición de gobierno”, agregó. En ese sentido, remarcó que “a las empresas no le está yendo mal”, y celebró que “hay un gobierno que cuando algo no va bien sabe dar marcha atrás”. “Nosotros no hacemos la gran Lilita, que está tirando siempre de la soga. Nosotros nos hacemos cargo y acompañamos al presidente”.

No obstante, mostró su fastidio porque “no se escuchó a la gente” y reconoció que “la gente no da más, y no nos podemos olvidar nunca de eso”, en relación a la crítica situación económica.