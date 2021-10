El acto organizado este jueves en apoyo al ex presidente Mauricio Macri, antes de su presentación ante el juez que lo investiga por presunto espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan, recibió críticas de un referente de Juntos por el Cambio. Se trata del gobernador jujeño Gerardo Morales, que reclamó a la coalición opositora diferenciarse del kirchnerismo.

"No me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, porque parece que somos iguales. Toda mi solidaridad con Mauricio. Obviamente no conozco bien la causa, en algún momento opiné que tenía que presentarse y lo ha hecho", señaló Morales en declaraciones radiales. Y enseguida remarcó: "Somos diferentes al kirchnerismo y estamos actuando en espejo".

Con sus declaraciones, Morales trazó paralelismo entre la movilización impulsada por Juntos por el Cambio y aquella que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco años por la causa denominada “dólar futuro”.

Esta mañana, un grupo de dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio realizó un acto en apoyo a Macri en Dolores. Allí, el ex presidente cuestionó la citación a declaración indagatoria dictada por el juez Martín Bava, finalmente suspendida. "Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones y calumnias van a minar nuestro compromiso con ustedes, están muy equivocados", dijo en un mensaje al gobierno nacional.

Del acto participaron la titular del PRO, Patricia Bullrich, y los intendentes Jorge Macri, Julio Garro, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti. También asistieron el titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, el senador Alfredo De Angeli, los ex ministros Guillermo Dietrich, Jorge Triaca y Luis Etchevehere, entre otros. A ellos se sumaron militantes de Juntos por el Cambio que llegaron en autos y micros.

Críticas de Molares al congelamiento de precios

Por otra parte, el gobernador jujeño cuestionó la resolución implementada por la Secretaría de Comercio Interior para congelar el precio de 1.432 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. "Este es un gran problema generado por la inflación, que es responsabilidad exclusiva del Gobierno. Esto es como que no hay inflación y a quién le echamos la culpa", expresó.

Además, Morales consideró que la medida es "unilateral" y concluyó: "No estoy de acuerdo con esto de tomar decisiones y romper lo que eran las mesas sectoriales de diálogo. Veo en mi provincia que cualquiera cobra cualquier cosa. Tambien he visto que en algunas góndolas de supermercados hay pocos productos".