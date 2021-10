Este domingo el actor y ex trabajador del Ministerio de Justicia, Gerardo Romano, visitó los estudios de Crónica HD y dialogó junto a Tomás Méndez sobre la situación actual del país y el futuro tras las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Tras ver un informe sobre las medidas del congelamiento de precios por seis meses que anunció Mauricio Macri antes del término de su mandato, aseguró que se sentía "un poquito intoxicado". Tras esto, agregó: "Tenemos las elecciones dentro de pocos días y tenemos que estar optimistas y ver cómo podemos revertir esto. No puede ser que en todos los países en el mundo generalmente han ganado las derechas”.

“Luego de la pandemia se han desgastado por la erosión que implica gobernar más lo que significó la pandemia en el terreno socioeconómico; lo que ocurrió con todas las personas que no podían ganar su sustento y que además venían desestructurada su vida familiar, su organigrama de trabajo, su vida cotidiana, los chicos sin trabajo, sin colegio", analizó el artista.

Gerardo Romano y su mirada sobre las Elecciones 2021

Por otra parte, le pidió a la gente que haga memoria sobre lo ocurrido en el último tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que había dicho un colega actor sobre que el endeudamiento externo había comenzado con Cristina Fernández. "No puede ser que por estas circunstancias, se olvide, no haya memoria de lo que ocurrió, que Macri salga indemne, que puedan decir así ostensiblemente que la deuda es anterior, como dice (Luis) Brandoni que la deuda la dejó Cristina".

Ante esta afirmación, el periodista detalló los números de pobreza en el país. "Claramente tomaron deuda, claramente hicieron mierda el país. Lo que pasa es que tenemos un 42% de personas pobres. 20 millones de argentinos hoy no pueden "morfar" y me parece que no sé si dan los tiempos". "Eso es anterior a la pandemia", apuntó Romano. "Sí, es cierto, estaba más o menos similar, subieron dos puntos", agregó Tomás. “Frenó la economía muchísimo con la imposibilidad de circular y esto agravó mucho los números”, coincidió el actor.