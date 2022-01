Dos semanas después de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentara la denuncia en la justicia federal de La Plata, la fiscal Ana Russo pidió este martes que se ordene un entrecruzamiento de llamadas entre la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los imputados en la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en el ámbito de la Provincia para el armado de causas a dirigentes sindicales.

El pedido se incluyó en un dictamen firmado en el que la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, el 15 de junio 2017. Russo imputó a otras 14 personas, entre ellas el intendente de La Plata Julio Garro, y aclaró que reclama investigar "también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos" y que "pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción".

En un primer requerimiento, vale recordar, se había imputado al ex ministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas, que en la reunión de 2017 habló de una presunta estrategia judicial para ir contra los gremios y el líder de la seccional platense de la Uocra, Juan Pablo 'Pata' Medina. En ese contexto, el ex funcionario expresó: "Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo (policía política del régimen nazi), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

Por el encuentro en la sede del Banco Provincia, que fue filmado, también quedaron imputados el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante; y el senador bonaerense Juan Pablo Allan. Lo mismo ocurrió con tres ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia -Juan Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Dalmau Pereyra-, además de empresarios de la construcción que estuvieron ese día.

Hace varios días se vienen diciendo frases como afirmaciones totalmente falsas sobre mí gobernación en la provincia. Quiero dejar algo bien claro: los mafiosos no son víctimas ni pueden convertirse en víctimas. Ustedes creen que el Pata Medina, ¿es una víctima? — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 7, 2022

La semana pasada, la querella del sindicalista 'Pata' Medina había reclamado al juez imputar también a Vidal.

Gestapo antisindical: qué medidas pidió la fiscal de la causa

Entre sus requerimientos al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, Russo solicitó un "exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año".

"Cabe destacar que ésta representación del Ministerio Público Fiscal ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda otra persona que resultare" involucrada con los hechos denunciados por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, a determinarse en el curso de la investigación.

La fiscalía dejó planteado que "se proceda al llamado a indagatoria" de aquellos imputados sobre quienes una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas "se alcance el estado de sospecha suficiente".

Cómo empezó la causa de la Gestapo antisindical

Hace dos semanas, Caamaño presentó una denuncia ante la Justicia federal de La Plata, luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, en la que funcionarios de la gestión de Vidal, agentes de inteligencia y empresarios supuestamente orquestaban el armado de causas judiciales a organizaciones sindicales.