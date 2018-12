Gianfranco. Negó cualquier tipo de implicancia en el pago de coimas.



El hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, pidió ser sobreseído y negó las acusaciones en su contra al presentar un escrito durante su declaración indagatoria en la causa por los cuadernos de los sobornos.



El empresario arribó pasadas las 7.30 a los tribunales federales de Retiro y dejó el edificio judicial poco después de las 9, tras entregar un escrito en la secretaría del juzgado federal de Claudio Bonadio, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.



En ese escrito pidió ser sobreseído, rechazó los cargos y sostuvo que en el período investigado su grupo empresario no estuvo a cargo de la concesión de "Autopistas del Sol", según fuentes judiciales. Además sostuvo ser "ajeno" a la conducción de la empresa.



El ingreso y egreso del hermano del Presidente se realizó por un acceso lateral del edificio, y en el piso del juzgado de Bonadio se cerraron las puertas de acceso en los pasillos, además de impedirse la circulación mientras duró el trámite.



Gianfranco se desligó de cualquier responsabilidad en el pago de coimas, alegando que él sólo es un accionista "residual" en la concesión de autopistas y que no tiene capacidad de decisión en la empresa.



Al salir de tribunales, el empresario hizo declaraciones a radio Mitre:



"Nunca en mi vida pague una coima", dijo ante una pregunta sobre si pago sobornos.

Y en relación a su padre, Franco Macri, que recibió la misma acusación sobre el pago de coimas y cuya defensa alegó cuestiones de salud para suspender la indagatoria, que también había sido programada para también para hoy, respondió: "Pregúntenle a él".



En cuanto al padre del Presidente, el juez resolverá si acepta un planteo de suspensión de la declaración indagatoria por razones de salud una vez que reciba un informe del Cuerpo Médico Forense que examinará al empresario.



Ambos fueron citados en una una tanda de declaraciones ordenadas respecto a la parte del caso que investiga presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas por parte de concesionarias de caminos viales y por ello se ordenó una veintena de nuevas indagatorias, entre ellas una vez más la del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se extenderán hasta fin de año.